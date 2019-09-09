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    Тайфун в Японії знеструмив близько 900 тисяч будинків

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    У Японії вирує тайфун Факсай - Тайфун в Японії знеструмив близько 900 тисяч будинків
    У Японії вирує тайфун Факсай

    Від стихії постраждали вже 22 людини

    В Японії більше 885 тисяч будинків залишилися без електрики через тайфуна Факсай. Про це в Twitter інформує енергетична компанія TEPCO в Twitter.

    Компанія попередила, що через відключення електрики можуть виникнути проблеми з дозвоном в колл-центр.

    Метеорологічне агентство Японії прогнозує, що тайфун наздожене Японію з 8 на 9 вересня в префектурі Сідзуока. Синоптики серед іншого обіцяли сильний дощ і вітер, в тому числі в районі Токіо.

    Японська влада повідомляє, що від стихії постраждали вже 22 людини. Влада попередила понад 390 тис. людей про необхідність евакуюватися.

    Десять потерпілих отримали травми в окрузі міста Татеяма, префектури Тіба. Таке ж число постраждалих в адміністративному центрі однойменної Тіби. Ще двоє людей отримали травми в префектурі Канагава.

    Залізнична компанія East Japan Railway призупинила на 9 вересня рух поїздів в регіоні Канто.

     

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