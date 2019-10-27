П’ятий президент ще раз пережив емоції Майдану



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Фото Facebook Петра Порошенка

Порошенко поділився враженнями від рок-мюзиклу про Майдан

Сильно, проникливо до мурашок, надзвичайно талановито. Знову проживаєш ті почуття, які переповнювали усіх нас на Майдані: тривогу, відчай, жагу до змін, надію, спільний порив, впертість боротися за країну.

«Ми з Мариною залишилися під великим враженням від рок-мюзиклу про Майдан Got to Be Free», – написав Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

«Театр на Подолі – це наш український дім. Саме такі вистави хотів тут бачити: які правдиво показують, якою насправді є сучасна Україна по духу, з яким вогнем у серці і любов’ю до своєї країни живуть українці. Цей мюзикл мають подивитися якомога більше українців та іноземців. До речі, наступний показ у Театрі на Подолі відбудеться 21 листопада – гарна альтернатива концерту хору імені Верьовки», – сказав Порошенко.

Ми з Мариною вдячні команді акторів Maryna Bohun, Дмитро Лінартович, Георгію Хостікоєву, Elena Dyachenko, Сергій Юрченко та автору ідеї Volodymyr Lavrenchuk за те, що ми спільно будуємо Україну.

«Вдячний пану Володимиру за подарунок – уламок бруківки з Інститутської. Це – хороше нагадування про те, за які цінності ми боролися і ні в якому разі не маємо від них відступати. Поставлю на своєму робочому столі», – розповів п'ятий президент.

Щиро раджу прийти на «Got to be free» у Театр на Подолі, а скоро, сподіваюся, і в інших містах України.

Нагадаємо, проректор Острозької академії Петро Кралюк у своїй статті висловився щодо скандалу з «95-кварталом» і Хором імені Верьовки.