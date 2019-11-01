В Україні будуть боротися з чергами в жіночі туалети



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Частину туалетних кімнат будуть проектувати доступними для людей з інвалідністю та інших груп маломобільного населення - ДБН

З 1 листопада у нових кінотеатрах та театрах будуватимуть вдвічі більше жіночих туалетів - Мінрегіон

В Україні з 1 листопада 2019 року вступають у дію нові державні будівельні норми (ДБН) щодо збільшення у два рази жіночих вбиралень у кінотеатрах і театрах.

Про це повідомили у Міністерстві регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України.

«Новий розрахунок - 1 санітарний прилад на 15 осіб в кінотеатрах та 1 санприлад на 10 осіб в театрах. Це залежить від розрахункової місткості закладу. Наприклад, якщо кінотеатр розрахований на 600 відвідувачів, то раніше проектувалися лише 20 туалетних кабінок. За новими нормами треба робити 40 кабінок», - розповів на своїй сторінці у Facebook президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе, який ініціював такі зміни у будівельні норми, коли перебував на посаді заступника міністра в Мінрегіоні.

Парцхаладзе зазначив, що у старому ДБН щодо закладів культури розрахунок туалетних кімнат у кінотеатрах складав 1 санвузол (унітаз) на 30 осіб, у театрах - 1 санвузол на 20 осіб. Тобто, кількість жіночих санвузлів, які тепер мають проектуватися, збільшено вдвічі.

При цьому частина туалетних кімнат також має обов'язково проектуватися доступними для людей з інвалідністю та інших груп маломобільного населення і містити сповивальні столики для немовлят.

За словами президента КБУ, такі зміни у ДБН дозволять нарешті зменшити кількість черг у жіночі вбиральні в цих закладах.

Нагадаємо, з 1 серпня також вступила в дію нова будівельна норма, яка передбачає обов’язкове влаштування туалетів для відвідувачів у великих супермаркетах та гіпермаркетах з торговельною площею 2500 кв. м і більше при їх новому будівництві або реконструкції.