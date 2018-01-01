Кондратюк: артисти, що тепер їдуть співати у Росію — колаборанти

Шоу-мен підтримує співаків, які, незважаючи на свій російськомовний репертуар, відмовляються їздити до Росії під час війни

Артисти, які зараз їздять співати до Росії — колаборанти. Таку думку висловив автор та ведучий телепрограми «Караоке на Майдані», шоу-мен Ігор Кондратюк у інтерв’ю «Главкому». «Росія — багатша країна, ніж Україна. У них народу 140 млн, це нафтова країна. Такі Емірати, Нігерія в снігах. І вони



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Шоу-мен підтримує співаків, які, незважаючи на свій російськомовний репертуар, відмовляються їздити до Росії під час війни

Артисти, які зараз їздять співати до Росії — колаборанти. Таку думку висловив автор та ведучий телепрограми «Караоке на Майдані», шоу-мен Ігор Кондратюк у інтерв’ю «Главкому».

«Росія — багатша країна, ніж Україна. У них народу 140 млн, це нафтова країна. Такі Емірати, Нігерія в снігах. І вони мають гроші, щоб платити нашим співакам, які співають російськомовний репертуар. А у нас таких багато співаків. Ті артисти, яких на M1 Music Awards (започаткована телеканалом «М1» щорічна музична премія, яку проводять із 2015 року. — «Главком») номінували, переважно російськомовні. Монатік, Макс Барських, «Время и стекло», Оля Полякова…» — говорить Кондратюк.

Шоу-мен відзначає, що Полякова йому подобається тим, що принципово не їздить у Росію зараз. «Правильно робить, — коментує він. — «Бумбокс» перестав їздити в Росію, хоча у них є величезний пласт російськомовних пісень, які популярні в Росії».

Кондратюк підкреслює: ясно, що для наших співаків — це ринок. «Просто в 2014 році похід на інший ринок став ще й колаборацією. Але ж їм я свої мізки не вставлю. І взагалі я навчився в шоу-бізнесі не дивуватися не дуже розумним вчинкам співаків-співачок», — резюмував шоу-мен.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Ігор Кондратюк: Після 2014 року виступати у Росію їздять не артисти, а колаборанти.