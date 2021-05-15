Індійська влада спонсоруватиме кремацію померлих від коронавірусу

Керівництво країни налякане масштабами скидання тіл небіжчиків у Ганг

Індійське керівництво визнало факт масштабного скидання до річки Ганг тіл людей, померлих від коронавірусу. Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист уряду одного з індійських штатів.

«Адміністрація має інформацію про те, що тіла тих, хто хворів на Covid-19 чи будь-яку іншу хворобу, викидають у річки, а не утилізують за належними ритуалами», – заявив високопосадовець Манодж Кумар Сінгх у листі від 14 травня керівникам районів.

Зазначається, що тіла були виявлені в священній для місцевих жителів річці Ганг та її притоках.

Штат Уттар-Прадеш, де проживає 240 мільйонів людей, сильно постраждав від другого сплеску Covid-19 в Індії. Експерти у галузі охорони здоров’я кажуть, що зараз багато випадків не виявляються в селах штату, де проживає більшість його жителів.

«У багатьох місцях з річок тіла були вилучені», – повідомив Манодж Кумар Сінгх.

Він також зазначив, що тенденція може бути спричинена браком коштів у людей на придбання таких матеріалів, як, наприклад, дрова для кремації.

Він попросив чиновників сільського рівня запобігати скиданню трупів у воду і пообіцяв, що уряд штату заплатить бідним сім'ям загиблих 5000 рупій (68 доларів США) для кремації або поховання тіл. Держава також попросила поліцію патрулювати річки, щоб припинити цю практику.

Раніше ЗМІ повідомили, що тіла людей, які померли, імовірно, від коронавірусу, виявили в річці Ганг в індійському штаті Біхар. У річці може перебувати близько 100-150 тіл.

Тіла могли бути скинуті в річку кілька днів тому в сусідньому штаті Уттар-Прадеш. Місцеві жителі вважають, що люди з розташованих на березі селищ викидають тіла померлих в річку через високу вартість кремації і похоронних багать.

Як відомо, на початок травня кількість нових заражень Covid-19 в Індії склала 1,57 млн. Країна опинилася на другій після США сходинці у світовій статистиці щодо розповсюдження вірусу.

Найбільшою проблемою в країні є відсутність кисню для хворих, а також недостатня кількість місць у лікарнях.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про надання гуманітарної допомоги Республіці Індія» через складну епідситуацію з Covid-19 у цій країні.

Президент України під час зустрічі із засновником та власником компанії Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою подякував за вакцини, які отримала Україна, та наголосив, що підтримає надання Індії гуманітарної допомоги через складну епідситуацію з Covid-19 у цій країні.