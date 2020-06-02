Додаток «Дія» отримав нову функцію



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Відсканувавши QR-код документа, можна миттєво підтвердити його дійсність

У мобільному додатку «Дія» з’явився сканер QR-кодів, за допомогою якого можна сканувати документи у застосунку. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

«Оновлюйте Дію до версії 1.9: ми виправили помилки, а також додали сканер QR-кодів у застосунок», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що нова версія мобільного застосунку має вбудований сканер QR-кодів для того, щоб було зручніше зчитувати та перевіряти дійсність документів у мобільному застосунку «Дія».

«Відсканувавши QR-код документа, ви можете миттєво підтвердити його дійсність — мобільний застосунок робить запит до реєстру і відображає інформацію про документ», — додається у повідомленні.

Також, розробники доопрацювали push-повідомлення, їх налаштування та інші важливі технічні деталі. Зараз у «Дії» доступні цифрові водійське посвідчення, ІD-картка та паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, студентський квиток та автоцивілка.

До слова, прикордонники заявили, що українці не можуть перетинати кордон за допомогою е-паспорта.

Натомість «Укрзалізниця» дозволила пасажирам використовувати цифровий паспорт.