Українцям можуть дозволити авіаперельоти з е-паспортом у додатку «Дія»



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Законопроект дозволить внутрішні перельоти

Це рішення ще має підтримати Верховна рада

Кабінет міністрів України схвалив законопроект, який дозволить внутрішні перельоти з електронним паспортом у додатку «Дія». Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

Зокрема, українці отримають можливість подорожувати літаками в межах України, пред'являючи електронний паспорт або закордонний е-паспорт. Таким чином, замість звичайних паспортів достатньо буде мати завантажені у додаток «Дія» цифрові образи цих документів. Рішення прийнято з одноденним доопрацюванням.

На сьогодні пасажирів допускають до зони вильоту аеропортів виключно на підставі дійсного документа, що посвідчує особу.

Нагадаємо, що «Дія» призупинила реєстрацію ФОПів.

Крім того, українці для внутрішніх перельотів зможуть користуватися цифровим паспортом у додатку «Дія».

Як повідомлялося, 15 квітня уряд схвалив постанову про електронні паспорти у застосунку «Дія». Тоді міністр написав, що паспорти у застосунку «Дія» офіційно стали цифровими аналогами паперових документів. 22 квітня у програмі «Дія» стали доступні цифрові документи громадянина України. Так, українські громадяни мають можливість користуватися цифровими ID-біометричним паспортом і закордонним паспортом.