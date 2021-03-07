«Відключення газу було незаконним»: на Донеччині почали запускати котельні

Котельні, зокрема, запустили у Слов’янську, Лимані, Волновасі та Краматорську

Всього уже відновили подачу газу на 19 з 59 котелень

У Донецькій області почали відновлювати постачання газу на котельнях комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго».

Про це повідомив глава Донецької ОДА Павло Кириленко у Facebook.

Так, вже запустили котельні у Слов’янську, Лимані, Волновасі, Краматорську та інших населених пунктах області. Всього уже відновили подачу газу на 19 котелень.

Очільник Донецької області нагадав, що 714 житлових будинків, 23 школи, 16 дитячих садків, 4 лікарні, 106 інших об'єктів залишилися без тепла внаслідок відключення від газу 59 котелень.

«Відключення було здійснено ПАТ «Донецькоблгаз» незаконно... До справи захисту інтересів мешканців долучилися і правоохоронці. Після неодноразових скарг жителів області до поліції, правоохоронцями були проведені слідчі дії, після яких працівниками «Донецьктеплокомуненерго» були демонтовані незаконно встановлені пломби та, як наслідок, припинені незаконні дії «Донецькоблгазу», – написав Кириленко.

Як вже повідомлялося, 6 березня постачальник тепла для Донецької області компанія «Донецьктеплокомуненерго» перестала отримувати природній газ через борги перед НАК «Нафтогаз України».

Загальна заборгованість «Донецьктеплокомуненерго» становить 1,5 млрд грн.

Зазначимо, велика палата Верховного суду України 9 березня має винести рішення щодо скандальної справи про законність застосування так званих температурних коефіцієнтів при обліку спожитого газу.