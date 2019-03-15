Теракт у Новій Зеландії: кількість жертв зросла до 40 осіб



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Теракт в мечетях у Новій Зеландії - поліція знешкодила кілька бомб після стрілянини

48 осіб доставлені до лікарень з вогнепальними пораненнями

Унаслідок стрілянини в двох мечетях міста Крайстчерч в Новій Зеландії загинуло 40 осіб, поранення отримали 48 людей.

Про це заявила прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн, повідомляє Sky News у Twitter.

«Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн повідомила, що за фактом стрілянини у двох мечетях у Крайстчерчі загинуло 40 осіб, а 48 людей доставили до лікарень з вогнепальними пораненнями», - йдеться у повідомленні.

Адерн додала, що люди завжди приїжджали в Нову Зеландію по безпеку — «місцем, де вони могли вільно сповідувати свою культуру та релігію».

У Новій Зеландії немає офіційної релігії. Найбільше людей сповідують християнство (зокрема католицизм, англіканство). Станом на 2011 рік іслам сповідували менш як 2% населення країни.

Раніше повідомлялося, що стрілянина сталася в двох мечетях Крайстчерча і міській лікарні.

Одним з озброєних людей є австралієць, який написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт».

Відзначається, що вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

Поліція затримала чотирьох підозрюваних, серед них троє чоловіків і одна жінка.