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    Теракт у Новій Зеландії: кількість жертв зросла до 40 осіб

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    <span>Теракт в мечетях у Новій Зеландії - поліція знешкодила кілька бомб після стрілянини</span> - Теракт у Новій Зеландії: кількість жертв зросла до 40 осіб
    Теракт в мечетях у Новій Зеландії - поліція знешкодила кілька бомб після стрілянини

    48 осіб доставлені до лікарень з вогнепальними пораненнями

    Унаслідок стрілянини в двох мечетях міста Крайстчерч в Новій Зеландії загинуло 40 осіб, поранення отримали 48 людей.

    Про це заявила прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн, повідомляє Sky News у Twitter.

    «Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн повідомила, що за фактом стрілянини у двох мечетях у Крайстчерчі загинуло 40 осіб, а 48 людей доставили до лікарень з вогнепальними пораненнями», - йдеться у повідомленні.

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    Адерн додала, що люди завжди приїжджали в Нову Зеландію по безпеку — «місцем, де вони могли вільно сповідувати свою культуру та релігію».

    У Новій Зеландії немає офіційної релігії. Найбільше людей сповідують християнство (зокрема католицизм, англіканство). Станом на 2011 рік іслам сповідували менш як 2% населення країни.

    Раніше повідомлялося, що стрілянина сталася в двох мечетях Крайстчерча і міській лікарні

    Одним з озброєних людей є австралієць, який написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт».

    Відзначається, що вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

    Поліція затримала чотирьох підозрюваних, серед них троє чоловіків і одна жінка.

     

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