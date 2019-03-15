Теракт у Новій Зеландії: кількість жертв зросла до 40 осіб
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Розсилка
48 осіб доставлені до лікарень з вогнепальними пораненнями
Унаслідок стрілянини в двох мечетях міста Крайстчерч в Новій Зеландії загинуло 40 осіб, поранення отримали 48 людей.
Про це заявила прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн, повідомляє Sky News у Twitter.
«Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн повідомила, що за фактом стрілянини у двох мечетях у Крайстчерчі загинуло 40 осіб, а 48 людей доставили до лікарень з вогнепальними пораненнями», - йдеться у повідомленні.
Адерн додала, що люди завжди приїжджали в Нову Зеландію по безпеку — «місцем, де вони могли вільно сповідувати свою культуру та релігію».
У Новій Зеландії немає офіційної релігії. Найбільше людей сповідують християнство (зокрема католицизм, англіканство). Станом на 2011 рік іслам сповідували менш як 2% населення країни.
Раніше повідомлялося, що стрілянина сталася в двох мечетях Крайстчерча і міській лікарні.
Одним з озброєних людей є австралієць, який написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт».
Відзначається, що вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.
Поліція затримала чотирьох підозрюваних, серед них троє чоловіків і одна жінка.