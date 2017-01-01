Теракт в Єгипті: безпілотниками знищили 15 бойовиків

Єгипетські силовики продовжують шукати бойовиків, які причетні до теракту

Єгипетські безпілотники завдали ракетних ударів по двох позашляховиках на півночі Синайського півострова, в результаті чого знищили 15 бойовиків, які були причетні до теракту в мечеті. Про це повідомляє телеканал Sky News Arabia з посиланням на джерело в єгипетській службі безпеки. Повідомляється, що удари були завдані в пустельній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Єгипетські силовики продовжують шукати бойовиків, які причетні до теракту

Єгипетські безпілотники завдали ракетних ударів по двох позашляховиках на півночі Синайського півострова, в результаті чого знищили 15 бойовиків, які були причетні до теракту в мечеті.

Про це повідомляє телеканал Sky News Arabia з посиланням на джерело в єгипетській службі безпеки.

Повідомляється, що удари були завдані в пустельній місцевості неподалік села Аль-Равда, яка знаходиться в районі Ель-Аріша.

За даними видання, цей район є опорним пунктом екстремістів.

Єгипетські силовики продовжують шукати бойовиків, які причетні до теракту.

Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, в Єгипті на півночі Синайського півострова стався вибух у мечеті.Теракт стався в місті Бір-ел-Абд, в 40 км від північно-синайській столиці Ел-Аріша. Крім вибуху, під час проповіді в мечеті сталася стрілянина. Група чоловіків на чотирьох позашляховиках відкрила вогонь по прихожанам. Про це повідомили троє поліцейських на умовах анонімності, оскільки вони не мали повноважень давати коментарі журналістам. Вони також розповіли про те, що жертв доставили в місцеві лікарні.

Раніше повідомлялося про те, що в результаті теракту загинули 235 осіб. У Міністерстві закордонних справ заявили, що серед загиблих або постраждалих громадян України немає.