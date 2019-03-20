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    Тереза Мей попросила ЄС відтермінувати Brexit до 30 червня

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    Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей просить Брюссель перенести Brexit - Тереза Мей попросила ЄС відтермінувати Brexit до 30 червня
    Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей просить Брюссель перенести Brexit

    Глава британського уряду збирається втретє спробувати ухвалити угоду щодо виходу країни з Євросоюзу

    Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звернулася до президента Ради Європи Дональда Туска з проханням офіційно відтермінувати Brexit.

    Під час виступу в парламенті Мей наголосила, що вона «не готова відкласти Brexit далі, ніж до 30 червня» і не планує просити про продовження цього терміну.

    Як написала Мей у листі до президента Європейської ради Дональда Туска, вона має намір втретє спробувати ухвалити угоду.

    На думку прем’єра, відтермінування потрібне заради схвалення необхідного законодавства для виходу королівства з Євросоюзу. Ймовірно знадобиться пролонгування періоду на випадок, якщо парламент Британії не захоче схвалювати угоду Мей про вихід з ЄС. Але будь-які затримки повинні бути узгоджені з усіма 27 державами-членами ЄС.

    Зараз, за словами співрозмовників ЗМІ, остаточне рішення про тривалість відтермінування не ухвалили.

    Нагадаємо, у Єврокомісії стримано відреагували на результати останнього голосування британського парламенту щодо виходу Великобританії з ЄС.

    До слова, очільниця британського уряду Тереза Мей спробує переконати 10 депутатів із Демократичної юніоністської партії підтримати її угоду із ЄС.

    Також зазначимо, що напередодні понад 20 протестувальників у жовтих жилетах спробували увірватися до офісу генерального прокурора Британії Джеффрі Кокса.

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    ЄС Європа Brexit Тереза Мей Велика Британія Дональд Туск
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