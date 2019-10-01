Терористи «ДНР» засудили українку на 11 рокув за нібито співпрацю із СБУ



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Марина Чуйкова Фото: Artur Chuikov / Facebook

Марину Чуйкову бойовики «ДНР» затримали 19 березня 2018 року на блокпості «Майорськ»

Окупанти терористичної організації «ДНР» засудили до 11 років позбавлення волі українку Марину Чуйкову за нібито співпрацю зі Службою безпеки України. Про це 1 жовтня повідомляють на сайті «генпрокуратури «ДНР».

Бойовики стверджують, що у квітні 2016 року жінка почала співпрацювати із СБУ. Вона нібито збирала відомості військового характеру про «військовослужбовців народної міліції «ДНР», а також здійснювала фотофіксацію місць їх дислокації».

Чуйкову бойовики «ДНР» затримали 19 березня 2018 року на блокпості «Майорськ».

У серпні 2019 року її сини Артур і Сава розповіли «Радіо Свобода», що після окупації Горлівки вони переїхали до Харкова, а їхня мати залишилася вдома через хвору бабусю, яка відмовилася покидати місто. За словами чоловіків, мати періодично їх навідувала, 17 березня 2018 року вона поїхала в Горлівку і з нею було втрачено зв'язок. Про затримання та обшук у будинку сини дізналися від сусідів.

За інформацією синів Чуйкової, її тримали у СІЗО Донецька, де умови не відповідають нормам.

Сім'я зверталася до СБУ, ООН, Червоного Хреста, проте результату немає.

Представник уповноваженої Верховної Ради України із прав людини Павло Лисянський говорив, що окупантам вигідно тримати багато ув'язнених, адже на кожного з них із Росії надходить гуманітарна допомога.