Терористи на Донбасі 10 разів обстріляли українських бійців. Є поранені



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20 вересня три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Про це 20 вересня повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив сім обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Новогнатівки з напрямку Стили – з автоматичного гранатомета;

поблизу Красногорівки з напрямку Старомихайлівки – зі стрілецької зброї;

неподалік Мар’їнки з напрямку Олександрівки – зі стрілецької зброї;

поблизу Водяного з напрямку Ужівки – з ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Павлополя з напрямку Українського – з гранатометів різних систем.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік Новолуганського з напрямку Доломітного – з ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Кримського з напрямку Донецького – з гранатометів різних систем;

неподалік Південного з напрямку «Шахта ім.Гагаріна» – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

«Впродовж поточної доби три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості», - заявили у штабі ООС.

Нагадаємо, 19 вересня бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню.