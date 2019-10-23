Терористи на Донбасі 16 разів обстріляли українських бійців
Впродовж 23 жовтня втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано
Впродовж поточної доби, 23 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із забороненої Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 11 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил:
- поблизу Водяного на Приазов'ї з напрямку Веселого – з артилерії калібру 122 мм;
- двічі поблизу Пищевика та два рази неподалік Павлополя – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- двічі біля Пісків і два рази неподалік Лебединського – з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Тарамчука з напрямку Оленівки – з великокаліберних кулеметів;
- поблизу Старогнатівки з напрямку Новоласпи – зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили п’ять обстрілів наших позицій:
- біля Зайцевого – з автоматичних гранатометів;
- тричі у районі Луганського – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- неподалік Кримського з напрямку Донецького – з озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів.
Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
Нагадаємо, 22 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню.
На Донбасі в результаті кульового поранення 22 жовтня загинув 35-річний військовослужбовець з Коломиї Віталій Носкевич.