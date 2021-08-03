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    Думки вголос

    Вакцинація в Україні. У нас проблеми!

    Вакцинація в Україні. У нас проблеми!

    Як відомо диявол криється в деталях

    Мовою оригіналу

    Тут давеча министр здравоохранения выдал торжественное обещание что до конца августа будет сделано 10 млн прививок от Ковида.

    В реальности, по моим предварительным расчетам которые требуют проверки, до конца августа будет от силы вакцинировано 8,5 млн украинцев, причем дальнейший темп суточных вакцинаций при нынешних раскладах упадет с текущих 117 тыс в сутки ( 7 дневная средняя ) до 85-92 тыс в среднем в день.

    А теперь в деталях. Как известно дьявол кроется в деталях. Вакцины у нас используются 4 видов, и они не взаимозаменяемые. Отсюда надо строить логистику по каждой вакцине отдельно.

    Астразенека

    Всего в Украине – 1,726 млн.

    1 дозу получили – 826 тыс чел

    2 дозу получили – 722 тыс человек.

    Свободно сейчас – 142 тыс. НО 140 тыс идет в резерв для тех кто УЖЕ ПОЛУЧИЛ 1 дозу, по-этому свободных доз всего 2 тыс ( по сути их нет для первой вакцинации )

    Файзер

    Всего в Украине - 2524860

    1 дозу получили – 1,288 млн

    2 дозу получили – 725 тыс чел.

    На остатке сейчас – 510 тыс. Но на вторую дозу надо 563 тыс. То есть недостатача уже 53 тыс доз ( но ждем поставок )

    Модерна

    Всего в Украине – 2142900

    1 дозу получили – 441 тыс.чел

    2 дозу получили – 0,35 тыс чел

    На остатке 1,701 млн доз. Под бронью для людей которые получили 1 дозу – 441 тыс. Свободные без брони - 1,260 млн. Можно использовать для первой дозы ( 50%, вторая половина на бронь для второй прививки ) - 630 тыс.

    Коронавак

    Всего в Украине – 5,677 млн

    1. Дозу получили – 1,076 млн

    2 дозу получили – 640 тыс

    На остатке - 3,960 млн. Бронь – 436 тыс .доз. Свободно без брони – 3,524 млн. Можно использовать для 1 дозы - 1,726 млн.

    Исходя из имеющихся вводных можно посчитать сколько можно делать вакцинаций 1 и 2 дозы в день до конц месяца.

    По 1 дозе

    Астразенека – 0

    Пфайзер – 0

    Модерна - ( всего 630 тыс , в день – 21 тыс)

    КоронаВак - ( всего 1,726 млн, то есть в день, можно использовать овердофигаа....но вот тут если посмотреть на график, окажется что в день кололи всего по 17 тыс в среднем. Да, можно поднять цифры. Но для этого надо приложить усилия. А у них лапки, они котики )

    Итого до конца месяца будут делать 34 тыс первых доз.

    Аналогичный расчет в таблице и по второй дозе.

    Сразу оговорка. Я выводил средний темп прививок до конца августа. Да, сейчас Модерны колят 1 дозы по 40 тыс в день. Но через 15 дней, она просто закончится, и темп упадет до нуля. Оставшаяся вакцина уйдет на вторую прививку.

    Оговорки к прогнозу

    Что можно сделать из имеющихся запасов. Нарастить прививки КоронаВака, можно добавить 10-20 тыс в день. Но это будет не совсем легко, и для этого надо будет прилагать усилия.

    Модерна такими темпами через 2 недели для первой дозы закончиться. Останется для уколов 1 дозой только Коронавак. Там и будет видно что к чему.

    Теперь по пронозам. Кабмин напринимал херову тучу прогнозов к дню Независимости , которые естественно не имеют ничего общего с реальность.

    Например там в прогнозе – 2 млн Новавакса в августе. ( чисто поржать наверно ) 1,5 млн - Астразенеки, 900 тыс – Файзера и 772 тыс по линии Ковакс.

    Из всех этих планов думаю 1-1,5 млн все же поставят ( Астра, Файзер, и по линии Ковакс ) Но это не приведет к тому что сразу все 1-1,5 млн уйдут на уколы. Вообщем при оптимистичном сценарии до конца августа будет сделано всего вакцин 8,8-9,4 млн доз. ( на сегодня 2 августа – 5,757 млн доз )

    П.С. И это еще прогноз, без косяков логистики на местах, а без этого вообще ничего не бывает в Украине. А и кстати, на праздники будет еще провал вакцинаций. Отож.

    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: вакцинація уряд населення коронавірус
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    Вакцинація в Україні. У нас проблеми!