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    TetrisChallenge: українські пожежники і патрульні долучились до світового флеш-мобу

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    TetrisChallenge: українські пожежники і патрульні долучились до світового флеш-мобу

    Учасники викладають на землі поруч з транспортом весь свій інвентар

    #tetrischallenge - це флешмоб, який почали поліцейські, вони витягли всі речі з машини і виклали їх, як в грі «Тетріс». Він з'явився у Женеві. 

    Челлендж стартував на початку вересня. 

    Опісля цього у світі почалась «тетрісна» лихоманка. Учасники викладають на землі поруч з транспортом весь свій інвентар, включаючи службових собак і лягають поруч самі так, щоб вийшов прямокутник.

    От і українські патрульні і пожежники долучили до цього флешмобу.

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    TetrisChallenge: українські пожежники і патрульні долучились до світового флеш-мобу
    TetrisChallenge: українські пожежники і патрульні долучились до світового флеш-мобу
    TetrisChallenge: українські пожежники і патрульні долучились до світового флеш-мобу
    TetrisChallenge: українські пожежники і патрульні долучились до світового флеш-мобу
    TetrisChallenge: українські пожежники і патрульні долучились до світового флеш-мобу

    «Світ захопив новий флешмоб - #TetrisChallenge. Поліцейські, військові та рятувальники розкладають на землі увесь інвертар, що є частиною їхньої роботи та фотографують. З висоти здається ніби цими речами вони грають у «Тетріс», - пише паблік dtp.kiev.ua в Facebook.

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