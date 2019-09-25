TetrisChallenge: українські пожежники і патрульні долучились до світового флеш-мобу



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Учасники викладають на землі поруч з транспортом весь свій інвентар

#tetrischallenge - це флешмоб, який почали поліцейські, вони витягли всі речі з машини і виклали їх, як в грі «Тетріс». Він з'явився у Женеві.

Челлендж стартував на початку вересня.

Опісля цього у світі почалась «тетрісна» лихоманка. Учасники викладають на землі поруч з транспортом весь свій інвентар, включаючи службових собак і лягають поруч самі так, щоб вийшов прямокутник.

От і українські патрульні і пожежники долучили до цього флешмобу.

«Світ захопив новий флешмоб - #TetrisChallenge. Поліцейські, військові та рятувальники розкладають на землі увесь інвертар, що є частиною їхньої роботи та фотографують. З висоти здається ніби цими речами вони грають у «Тетріс», - пише паблік dtp.kiev.ua в Facebook.