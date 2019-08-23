The Guardian виправила підпис до фото, де назвала Крим «російським»



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Спочатку у підписі до фото не було згадування про анексію Криму

Британська газета The Guardian змінила підпис до фото з Криму, де півострів значився як російський.

Про це йдеться у підписі до фото на сайті The Guardian.

«Крим. Туристи відвідують 5-й фестиваль мистецтва «Таврида» поблизу міста Судак (Заголовок внесений з 23 серпня 2019 року: Крим був анексований Україною Росією у 2014 році)», - йдеться у підписі до фото.

Раніше у підписі не було згадування про анексію: «Крим. Росія. Туристи відвідують 5-й фестиваль мистецтв «Таврида» поблизу міста Судак».