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    The Guardian виправила підпис до фото, де назвала Крим «російським»

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    The Guardian виправила підпис до фото, де назвала Крим «російським»

    Спочатку у підписі до фото не було згадування про анексію Криму

    Британська газета The Guardian змінила підпис до фото з Криму, де півострів значився як російський.

    Про це йдеться у підписі до фото на сайті The Guardian.

    «Крим. Туристи відвідують 5-й фестиваль мистецтва «Таврида» поблизу міста Судак (Заголовок внесений з 23 серпня 2019 року: Крим був анексований Україною Росією у 2014 році)», - йдеться у підписі до фото.

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    Раніше у підписі не було згадування про анексію: «Крим. Росія. Туристи відвідують 5-й фестиваль мистецтв «Таврида» поблизу міста Судак».

    Крим Росія анексія ЗМІ Україна фестиваль
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