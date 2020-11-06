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    The Sun повідомила про хворобу Путіна та намір піти у відставку. Кремль це заперечує

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    <span>Нібито на всіх зустрічах Володимир Путін сильно стискав руками підлокітник стільця, а його ноги були у&nbsp;постійному русі&nbsp;</span> - The Sun повідомила про хворобу Путіна та намір піти у відставку. Кремль це заперечує
    Нібито на всіх зустрічах Володимир Путін сильно стискав руками підлокітник стільця, а його ноги були у постійному русі 
    Скріншот відео Путин и Лукашенко/Youtube

    Британське видання стверджує, що відставка Володимира Путіна запланована на початок 2021 року

    Про можливу відставку Путіна може свідчити внесений до Держдуми законопроект, за яким президент після відставки зможе стати довічним сенатором.

    За даними таблоїду The SunПутін хоче на початку 2021 року залишити посаду президента РФ через нібито хворобу Паркінсона. Нібито у Путіна спостерігаються симптоми цього захворювання. Цей матеріал вже передрукували інші західні таблоїди, в тому числі Daily Mail і New York Post.


    Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав «повною нісенітницею» статтю західного таблоїду. 

    «Ну ви знаєте, тут особливо коментувати нічого. Нісенітниця це повна. У президента все добре. Здоров'я відмінне», - цитує Пєскова Медуза.

    1 листопада президент РФ Путін вніс до Держдуми законопроєкт, який дасть йому змогу довічно входити до складу Ради Федерації у разі закінчення строку його повноважень або в разі відставки.

    Росія Путін Великобритания
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