Президент Свєта. Тихановська завела сторінку в Instagram



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Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська

Світлана Тихановська заявила, що її сторінка в соцмережі буде «неформальною»

Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська завела сторінку в соціальній мережі Instagram. Її нік – prezident. sveta.

«Сторінка буде більш неформальною, ніж мій офіційний телеграм-канал Пул першої - адже тут я зможу бачити ваші коментарі, реакції і позначки. І в першу чергу я маю сказати, що ви - герої! Без вас ми й я особисто не змогли б пройти такий великий шлях», – заявила Тіхановська.

Наразі на її сторінку підписалося понад 55 тисяч осіб.

До слова, голова Європарламенту Давид Сассолі в середу, 16 вересня, запросив лідерку опозиції Білорусі Світлану Тихановську відвідати Європарламент.

Нагадаємо, Європарламент готує резолюцію, де пропонує визнати Координаційну раду опозиції представницьким органом білоруського народу.