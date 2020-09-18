Президент Свєта. Тихановська завела сторінку в Instagram
Світлана Тихановська заявила, що її сторінка в соцмережі буде «неформальною»
Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська завела сторінку в соціальній мережі Instagram. Її нік – prezident. sveta.
«Сторінка буде більш неформальною, ніж мій офіційний телеграм-канал Пул першої - адже тут я зможу бачити ваші коментарі, реакції і позначки. І в першу чергу я маю сказати, що ви - герої! Без вас ми й я особисто не змогли б пройти такий великий шлях», – заявила Тіхановська.
Наразі на її сторінку підписалося понад 55 тисяч осіб.
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Дорогие беларусы! Все мы с вами в этом году сделали осознанный выбор - идти навстречу новой, свободной Беларуси. Я понимаю, что для победы нужно использовать все возможные каналы, и поэтому появился этот аккаунт – моя единственная актуальная персональная страница. Она будет более неформальной, чем мой официальный ТГ-канал «Пул первой» – ведь здесь я смогу видеть ваши комментарии, реакции и отметки. И в первую очередь я должна сказать, что вы – герои! Без вас мы и я лично не смогли бы пройти такой большой путь. Спасибо вам!
До слова, голова Європарламенту Давид Сассолі в середу, 16 вересня, запросив лідерку опозиції Білорусі Світлану Тихановську відвідати Європарламент.
Нагадаємо, Європарламент готує резолюцію, де пропонує визнати Координаційну раду опозиції представницьким органом білоруського народу.