  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Президент Свєта. Тихановська завела сторінку в Instagram

    • Розсилка
    Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська - Президент Свєта. Тихановська завела сторінку в Instagram
    Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська

    Світлана Тихановська заявила, що її сторінка в соцмережі буде «неформальною»

    Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська завела сторінку в соціальній мережі Instagram. Її нік – prezident. sveta.

    «Сторінка буде більш неформальною, ніж мій офіційний телеграм-канал Пул першої - адже тут я зможу бачити ваші коментарі, реакції і позначки. І в першу чергу я маю сказати, що ви - герої! Без вас ми й я особисто не змогли б пройти такий великий шлях», – заявила Тіхановська.

    Наразі на її сторінку підписалося понад 55 тисяч осіб.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Дорогие беларусы! Все мы с вами в этом году сделали осознанный выбор - идти навстречу новой, свободной Беларуси. Я понимаю, что для победы нужно использовать все возможные каналы, и поэтому появился этот аккаунт – моя единственная актуальная персональная страница. Она будет более неформальной, чем мой официальный ТГ-канал «Пул первой» – ведь здесь я смогу видеть ваши комментарии, реакции и отметки. И в первую очередь я должна сказать, что вы – герои! Без вас мы и я лично не смогли бы пройти такой большой путь. Спасибо вам!

    Допис, поширений Светлана Тихановская (@prezident.sveta)

    До слова, голова Європарламенту Давид Сассолі в середу, 16 вересня, запросив лідерку опозиції Білорусі Світлану Тихановську відвідати Європарламент.

    Нагадаємо, Європарламент готує резолюцію, де пропонує визнати Координаційну раду опозиції представницьким органом білоруського народу. 

    Білорусь політика соціальні мережі Instagram Світлана Тихановська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies