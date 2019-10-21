В уряді розробляють нову концепцію територіальної оборони



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Міністр оборони Андрій Загороднюк провів зустріч з міністром оборони Естонії Юрі Луйком

Глава Міноборони заявив, що Україна скористається досвідом Естонії у розвитку військової сфери

Міністерство оборони України розробляє нову концепцію територіальної оборони. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк під час спільного брифінгу з міністром оборони Естонії Юрі Луйком, повідомили у пресслужбі відомства.

«Міністр оборони України зауважив, що в оборонному відомстві наразі триває процес розробки нової концепції територіальної оборони, в якому важливим буде використання досвіду наших естонських колег», - повідомили у МОУ.

Окрім того, глава вітчизняного оборонного відомства подякував Естонії за незмінну підтримку України та плідну двосторонню співпрацю.

«Ми мали цікаву зустріч з моїм колегою із Естонії. В нас багато спільних інтересів з точки зору безпеки та оборони, то ж ми домовилися про деякі спільні дії щодо обміну досвідом, обміну інформацією. Зокрема, ми зацікавлені в перейнятті досвіду Естонії в організації руху опору, організації територіальної оборони та кібербезпеки, а також організації переходу освіти на стандарти НАТО. У наших партнерів є Балтійський коледж оборони, який цікавить нас як модель розвитку вітчизняних освітніх інституцій», - зазначив Загороднюк.

Міністр оборони Естонії Юрі Луйк своєю чергою подякував, зокрема, за двостороннє співробітництво між сухопутними військами, військово-морськими та повітряними силами армій обох країн та співпрацю у сфері кібербезпеки.

«Юрі Луйк також запевнив українську сторону у незмінності позиції Естонії щодо підтримки України в сучасних безпекових умовах та наголосив на готовності нарощування співробітництва», - додали у МОУ.

Як зазначається, зокрема йдеться про співпрацю у сфері фахової підготовки військових кадрів із продовженням залучення до процесу навчання естонських військових інструкторів, у сфері реформування військової освіти, вивченні іноземної мови українськими військовослужбовцями, у галузі військово-медичного забезпечення, медичної реабілітації особового складу ЗСУ.