Тихановська розповіла, яким бачить майбутнє Лукашенка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Тихановська пообіцяла докласти зусиль, аби Лукашенко відповів за злочини проти власного народу
фото з відкритих джерел
Лідерка білоруських демократичних сил разом із партнерами вже зробила конкретні кроки для правового переслідування диктатора

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко має понести кримінальну відповідальність за скоєні злочини. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Радіо «Свобода» заявила лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська, коментуючи майбутнє очільника мінського режиму. За її словами, наразі триває масштабна юридична робота, аби диктатор та його спільники відповіли за репресії проти білоруського народу, депортацію українських дітей, воєнні злочини.

Політикиня також повідомила, що перебуває безпосередньо у Нідерландах, де разом із партнерами вже зробила конкретні кроки для правового переслідування Олександра Лукашенка.

«Зараз я в Нідерландах, у Гаазі, де ми разом з литовцями порушили кримінальну справу проти режиму Лукашенка та проти нього особисто. І я впевнена, що за всі злочини потрібно нести відповідальність. Тому, звичайно, ми хотіли б бачити Лукашенка з якимись звинуваченнями тут, у Гаазі. І ми докладаємо зусиль, щоб режим не уникнув цієї відповідальності», – резюмувала вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською, яка вперше з офіційним візитом перебуває в Україні. Зустріч відбулась у Києві, на полях міжнародного саміту, який об’єднав представників 24 держав, передусім європейських країн. Глава держави підкреслив, що Росія намагається ще більше втягнути Білорусь у війну проти України.

Раніше повідомлялося, що лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула до Києва з першим офіційним візитом. Тихановська відвідала Чорнобильську АЕС і Прип’ять. Вона заявила, що Чорнобиль для білорусів є особистою та національною трагедією.

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко репресії президент Світлана Тихановська диктатор

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

