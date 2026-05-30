Тихановська розповіла, яким бачить майбутнє Лукашенка

Лідерка білоруських демократичних сил разом із партнерами вже зробила конкретні кроки для правового переслідування диктатора

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко має понести кримінальну відповідальність за скоєні злочини. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Радіо «Свобода» заявила лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська, коментуючи майбутнє очільника мінського режиму. За її словами, наразі триває масштабна юридична робота, аби диктатор та його спільники відповіли за репресії проти білоруського народу, депортацію українських дітей, воєнні злочини.

Політикиня також повідомила, що перебуває безпосередньо у Нідерландах, де разом із партнерами вже зробила конкретні кроки для правового переслідування Олександра Лукашенка.

«Зараз я в Нідерландах, у Гаазі, де ми разом з литовцями порушили кримінальну справу проти режиму Лукашенка та проти нього особисто. І я впевнена, що за всі злочини потрібно нести відповідальність. Тому, звичайно, ми хотіли б бачити Лукашенка з якимись звинуваченнями тут, у Гаазі. І ми докладаємо зусиль, щоб режим не уникнув цієї відповідальності», – резюмувала вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською, яка вперше з офіційним візитом перебуває в Україні. Зустріч відбулась у Києві, на полях міжнародного саміту, який об’єднав представників 24 держав, передусім європейських країн. Глава держави підкреслив, що Росія намагається ще більше втягнути Білорусь у війну проти України.

Раніше повідомлялося, що лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула до Києва з першим офіційним візитом. Тихановська відвідала Чорнобильську АЕС і Прип’ять. Вона заявила, що Чорнобиль для білорусів є особистою та національною трагедією.