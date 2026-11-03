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Лукашенко похвалився кількістю українців, які прибули до Білорусі після вторгнення РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Лукашенко похвалився кількістю українців, які прибули до Білорусі після вторгнення РФ
Лукашенко також розповів про сталення до українців в Білорусі
фото: кадр з відео

За словами самопроголошеного президента, від початку повномасштабної війни до країни переїхали майже 500 тисяч громадян України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії до його країни прибули майже пів мільйона українців. Він запевнив, що білоруська влада забезпечує їх житлом, роботою, медичними послугами та освітою. Про він розповів під час Мінської міжнародної конференції євразійської безпеки, пише «Главком».

«З початку воєнних дій у країну прибуло майже пів мільйона громадян України. Ми вітаємо. Слава богу, жодної заяви, жодного випадку, щоб вони тут погано поводилися», – сказав Лукашенко.

За його словами, українці, які виїхали через війну, були готові жити в будь-яких умовах, а Білорусь надавала їм житло нарівні зі своїми громадянами. Особливо, як стверджує Лукашенко, їх розселяли в сільській місцевості, де є потреба в робочій силі.

Він також заявив, що українські діти мають доступ до дитячих садків та освіти, а дорослі – до працевлаштування й медичних послуг.

Лукашенко закликав країни Євросоюзу не ставитися до мігрантів «як до тварин» і «брати приклад із білоруської політики» щодо переселенців.

Варто нагадати, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що війна в Україні завершиться протягом найближчих місяців.

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Теги: Олександр Лукашенко Білорусь українці війна

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