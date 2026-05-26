Головна Київ Новини
search button user button menu button

Зеленський зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Тихановською

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Тихановською
Зеленський і Тихановська обговорили незалежність Білорусі від Росії
скриншот з відео
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Зеленський подякував білорусам, які підтримують Україну

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською, яка вперше з офіційним візитом перебуває в Україні. Зустріч відбулась у Києві, на полях міжнародного саміту, який об’єднав представників 24 держав, передусім європейських країн. Про це президент написав у соцмережах, передає «Главком».

Глава держави підкреслив, що Росія намагається ще більше втягнути Білорусь у війну проти України.

«Ми всі підтримуємо прагнення народу Білорусі позбутися російського втручання і знаємо, що Росія намагається зараз ще більше втягнути Білорусь у цю війну проти України. І ми цінуємо кожен прояв підтримки від білорусів для вільної України та знаємо, що буде день, коли між нашими державами знов будуть добросусідські відносини на основі реальної незалежності і України, і Білорусі від Москви», – написав президент.

Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

«Сьогодні саме про це ми говорили зі Світланою Тихановською та її командою, яка відвідує Київ. Україна ніколи не була загрозою для Білорусі. І ми вдячні тим білорусам, які з Україною зараз, коли вирішується доля і нашої незалежності, і незалежності кожного народу, який межує з Росією», – додав Зеленський.

Нагадаємо, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула до Києва з першим офіційним візитом. 

Тихановська відвідала Чорнобильську АЕС і Прип’ять. Вона заявила, що Чорнобиль для білорусів є особистою та національною трагедією. 

Читайте також:

Теги: Білорусь Київ саміт Володимир Зеленський Світлана Тихановська

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Батьківщину-матір впала тінь Коломойського. Верховний Суд вирішує долю приміщень Музею війни
На Батьківщину-матір впала тінь Коломойського. Верховний Суд вирішує долю приміщень Музею війни
12 травня, 13:25
26 квітня у Києві через вітер зафіксовано падіння дерев
У Києві через негоду оголошено жовтий рівень небезпеки
27 квiтня, 10:44
Президент звернувся до РФ
Зеленський оголосив режим тиші з РФ
4 травня, 21:51
Протиаварійні роботи на естакаді Південного мосту проводили з грудня 2024 року до серпня 2025-го
Розтрата 2,5 млн грн на ремонті Південного мосту: посадовець отримав підозру
8 травня, 17:43
У Києві затримали росіянина після загибелі чоловіка на Оболоні
Киянин вистрибнув з 11 поверху під час ножового нападу: деталі трагедії
9 травня, 12:31
Фізичну особу-підприємця ще у грудні 2024 року вироком суду визнано винуватим у самовільному зайнятті земельної ділянки особливо цінних земель
Кафе та альтанки в парку «Партизанська слава» демонтовано за рішенням суду
13 травня, 08:54
Світлофори не працюватимуть з 09:30 до 12:30
У центрі Києва тимчасово буде вимкнено світлофор на важливому перехресті: адреса
13 травня, 10:45
Сибіга: Ближчим часом ми чекаємо в Україні Тихановську
МЗС анонсувало візит Тихановської до України
22 травня, 16:27
Повітряна тривога у Києві розпочалася у 21:08
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
23 травня, 22:29

Новини

Заступниця голови КМДА виграла суд у телеграм-каналу у справі про захист честі та гідності
Заступниця голови КМДА виграла суд у телеграм-каналу у справі про захист честі та гідності
Паркування на зелених зонах у Києві: покрокова інструкція для свідків порушення
Паркування на зелених зонах у Києві: покрокова інструкція для свідків порушення
Зеленський зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Тихановською
Зеленський зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Тихановською
Рух транспорту в Києві після обстрілу 24 травня: де вже відкрито проїзд
Рух транспорту в Києві після обстрілу 24 травня: де вже відкрито проїзд
Перейменування вулиці на честь Героя Олексія Брехта: у Вишгороді оголошено дату слухань
Перейменування вулиці на честь Героя Олексія Брехта: у Вишгороді оголошено дату слухань
Китай відреагував на погрози Росії масованими ударами по Києву
Китай відреагував на погрози Росії масованими ударами по Києву

Новини

Держсекретар Радбезу Білорусі у Москві розповів про нове місце, «звідки готувався напад»
Сьогодні, 15:33
Кремль після чергових погроз розповів, що означають «системні» удари по Києву
Сьогодні, 15:15
Тривога у Києві тривала 21 хвилину
Сьогодні, 14:34
Пориви вітру до 20 м/с: погода в Україні на 26 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
«Це шедевр лицемірства». Європейські посли відмовилися залишати Київ після погроз Росії
Вчора, 21:53
Лавров повідомив США про початок «системних ударів» по Києву
Вчора, 21:27

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua