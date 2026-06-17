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Україна та білоруська опозиція об'єднуються для протидії режиму Лукашенка

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Україна та білоруська опозиція об'єднуються для протидії режиму Лукашенка
Зеленський і Тихановська обговорили незалежність Білорусі від Росії 26 травня на зустрічі в Києві
скриншот з відео

У Києві офіційно відкрили Місію демократичних сил Білорусі

Україна та демократичні сили Білорусі домовилися про створення спільної координаційної робочої групи для протидії режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, посилення санкційного тиску та підтримки білоруських добровольців, які воюють на боці України.

Про це повідомила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська за підсумками свого першого офіційного візиту до України в інтерв'ю для «Суспільного», пише «Главком».

Головним результатом переговорів стало рішення про запуск постійного координаційного механізму між представниками демократичних сил Білорусі та українською владою.

За словами Тихановської, нова робоча група займатиметься питаннями безпеки, санкційного тиску на режим Лукашенка, підтримкою білоруських добровольців, а також правовими проблемами громадян Білорусі, які перебувають в Україні.

«Ми передали пропозиції щодо нових санкцій, закликали Україну долучитися до справи проти Лукашенка в Міжнародному кримінальному суді. І для нас ця місія – це орган для кращої координації між білорусами і політичними структурами України», – заявила Тихановська.

Крім того, у Києві офіційно відкрили Місію демократичних сил Білорусі. Вона має стати платформою для співпраці між українською стороною та білоруською опозицією.

«Ця місія зробить нашу роботу більш послідовною та помітною. Вона стане платформою для діалогу, практичної співпраці та підтримки», – наголосила Тихановська.

Нагадаємо, 26 травня президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською, яка вперше з офіційним візитом перебуває в Україні. Зустріч відбулась у Києві, на полях міжнародного саміту, який об’єднав представників 24 держав, передусім європейських країн. 

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Теги: опозиція Світлана Тихановська Білорусь

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