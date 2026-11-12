Путін зробив заяву про одну з головних гарантій безпеки для України

Водночас диктатор заявив, що хотів би, аби мир в Україні став «вічним»

Російський президент назвав можливу присутність іноземних військ на українській території загрозою для РФ і пригрозив атакувати їх

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що можливе розміщення іноземних військ в Україні становитиме загрозу національній безпеці РФ. За його словами, Москва від початку війни виступала проти такої присутності. Про це Путін сказав під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Кремлі, пише «Главком».

Російський президент також заявив, що іноземні військові контингенти в Україні будуть для російської армії «законними цілями».

«Москва із самого початку говорила, що це для нас неприйнятно», – наголосив Путін.

Водночас він заявив, що хотів би, аби мир в Україні став «вічним».

Питання гарантій безпеки для України залишається одним із ключових у дискусіях щодо можливого завершення війни. Зокрема, серед варіантів, які обговорюють союзники Києва, є розміщення іноземного військового контингенту для гарантування дотримання майбутньої мирної угоди.

Нагадаємо, що до Москви прибули спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які після зустрічі з російським диктатором мають полетіти до Дубліна на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.