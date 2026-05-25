Тихановська поділилася враженнями після візиту на Чорнобильську АЕС

Тихановська заявила, що сподівається на спільне майбутнє Білорусі та України без війни, диктатури й ядерної загрози

Білоруська опозиціонерка: «У Прип’яті та Чорнобилі особливо гостро відчуваєш, як важливо захищати мир, свободу та людське життя»

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська відвідала Чорнобильську АЕС і Прип’ять. Вона заявила, що Чорнобиль для білорусів є особистою та національною трагедією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Тихановської.

За словами політикині, побачити Чорнобильську АЕС і Прип’ять на власні очі було «надзвичайно важким і емоційним досвідом». «Порожні вулиці Прип’яті, покинуті будинки, школи, дитячі іграшки – все це мовчазне нагадування про те, як швидко може зруйнуватися звичайне мирне життя. Як одна катастрофа може залишити рану на десятиліття», – зазначила вона.

Тихановська наголосила, що для білорусів це не чужа трагедія. Ба більше вона наголосила, що як і багато білоруських дітей, я теж є «дитиною Чорнобиля». «Ми брали участь у програмах реабілітації в Чорнобилі, завдяки яким нас приймали сім’ї в різних країнах і допомагали відновити здоров’я. Я ніколи не забуду цю солідарність і підтримку», – повідомила лідерка білоруської опозиції.

Білоруська опозиціонерка підкреслила, що саме у Прип’яті та Чорнобилі «особливо гостро відчуваєш, як важливо захищати мир, свободу та людське життя».

«Сьогодні, коли Росія веде війну проти України та використовує ядерний шантаж як засіб тиску, пам’ять про Чорнобиль нагадує нам, наскільки небезпечними можуть бути брехня, мовчання та байдужість до долі людей. Білоруси знають ціну такої катастрофи, і наша країна не повинна бути частиною ядерних загроз чи агресії», – додала вона.

Тихановська висловила сподівання, що Білорусь та Україна разом побудують майбутнє без війни, диктатури та ядерних загроз.

Нагадаємо, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула до Києва з першим офіційним візитом. Тихановська розпочала цей «візит із вшанування пам’яті людини, яка віддала своє життя за свободу України та Білорусі». Вона поклала квіти на могилу Марії Зайцевої.

Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про запланований візит до України лідерки демократичних сил Білорусі Світлани Тихановської.