Time назвав ТОП-100 найвпливовіших людей світу у 2020 році



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Президент США Дональд Трамп вже п'ятий рік поспіль з'являється серед найвпливовіших людей світу

Серед лідерів рейтингу Дональд Трамп, китайська дослідниця вірусу SARS-CoV-2 та засновниці руху Black Lives Matter

Журнал Time опублікував список 100 найвпливовіших людей планети у 2020 році.

Зазначається, що серед них впливових людей названі Дональд Трамп, китайська дослідниця вірусу SARS-CoV-2 та засновниці руху Black Lives Matter.

Як і минулого року, список поділений на 5 категорій:

Pioneers (Першопроходці)

Artists (Митці)

Leaders (Лідери)

Icons (Ікони)

Titans (Титани)

Серед найвпливовіших першопроходців 2020-го, за версією TIME, серед інших, виявилися лідер гонконзьких демократичних протестів Натан Лоу, астронавтки Крістіна Кох і Джессіка Мейр, членкині першої суто жіночої команди на МКС, а також китайська вірусологиня Ші Чонглі, яка першою у світі виявила вірус SARS-CoV-2 та з 2015 року попереджала про його загрозу для людства.

Ші Чонглі

Найвпливовішими митцями 2020 року Time назвав південнокорейського режисера Пона Чжун Хо, творця оскароносної кінострічки «Паразити», співачку Селену Гомес, актора Майкла Б. Джордана та низку інших митців і виконавців.

Пон Чжун Хо

У номінації «Лідери» вже п'ятий рік поспіль з'являється президент США Дональд Трамп. Крім нього, найвпливовішими визнано цілу низку американських політиків: Джо Байдена, Камалу Гарріс, Вільяма Барра, Ненсі Пелосі та інших. Не обійшлося у номінації без китайського лідера Сі Цзиньпіня, який потрапив до списку вже 11-й раз, індійського прем'єра Нарендри Морі, Ангели Меркель та Урсули фон дер Ляєн.

Дональд Трамп

«Титанами» 2020-го, за версією Time, стали очільник китайської торговельної платформи Alibaba Даніель Чжан, голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл, очільниця МВФ Крісталіна Георгієва та інші.

Крісталіна Георгієва

Серед «ікон року» – засновниці руху Black Lives Matter Алісія Гарсі, Патрісс Куллорс і Опала Тометі, американська правозахисниця та борчиня з расизмом Анжела Девіс, тайванський LGBTQ+ активіст Чі Чіа-вей, уйгурський правозахисник Нури Туркел.

Засновниці руху BLM Алісія Гарсі, Патрісс Куллорс і Опала Тометі

До відома, вперше список 100 найвпливовіших людей світу був сформований виданням Time у 1999 році. Тоді були опубліковані топ-100 героїв та кумирів ХХ століття.

З 2004 року список Time-100 почав публікуватися щорічно. 11 разів до списку потрапляли Барак Обама та Сі Цзиньпінь, 10 разів – Гілларі Клінтон та Опра Вінфрі. Володимир Путін входив до топ-100 найвпливовіших людей планети шість разів.

Окрім списку топ-100, Time також визначає «людину року». У 2019-му нею стала шведська екоактивістка Грета Тунберг.