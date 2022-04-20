Тимошенко кардинально змінила стиль під час війни (фото)

Юлія Володимирівна повернулася до своєї легендарної зачіски

Лідерка парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко, образ якої неможливо уявити без акцентних речей яскравих та насичених відтінків, із початком війни почала одягатися по-іншому: тепер її одяг – переважно чорного кольору. Тимошенко з'являється на всіх заходах без аксесуарів – сережок, каблучок, а також відмовилася від стильних окулярів.

Змінилася і зачіска політика. Останнім часом вона надавала перевагу більш романтичним версіям – з'являлася на публіці з розпущеним волоссям, або збирала їх у практичний пучок. Тепер Тимошенко повернулася до своєї легендарної зачіски – коси, заплетеної навколо голови. Юлія Володимирівна не так ретельно, як раніше, слідкує за зачіскою: на деяких фотографіях видно пасма, які вибиваються із «загального малюнка».

Але, зважаючи на те, що такі знімки «допущені» на офіційну сторінку політика в соцмережах, «відполірована» зовнішність для Тимошенко – зараз не головне.

Нагадаємо, раніше Тимошенко пояснила, чому усі її депутати в Україні, а діти – за кордоном. Причиною цього Тимошенко назвала не війну, а її особисту вимогу до дітей.