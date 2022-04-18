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    Тимошенко пояснила, чому усі її депутати в Україні, а діти – за кордоном

    Юлія Тимошенко запевнила, що половина чоловіків з її парламентської фракції записалися у тероборону - Тимошенко пояснила, чому усі її депутати в Україні, а діти – за кордоном
    Юлія Тимошенко запевнила, що половина чоловіків з її парламентської фракції записалися у тероборону
    фото: Facebook Тимошенко

    Частина членів парламентської фракції «Батьківщина» записалася у тероборону

    Жоден із народних депутатів від «Батьківщини» не виїхав під час війни за межі України. Про це лідерка парламентської фракції Юлія Тимошенко заявила у інтерв’ю «Українській правді».

    «Із членів фракції за кордоном нікого немає», – запевнила Тимошенко, заявивши, що війна дуже жорстко перевіряє людей.

    З числа депутатів-чоловіків приблизно половина, за словами лідерки партії, записалася у територіальну оборону: «Декілька з них навіть увійшли в керівництво структур тероборони».

    Крім нардепів від «Батьківщини», до територіальної оборони записалися майже усі керівники регіональних організацій партії. «Троє з них пішли на фронт», – заявила Юлія Тимошенко.

    Разом з тим, діти лідерки «Батьківщини» перебувають не в Україні, а за кордоном. Причиною цього Тимошенко назвала не війну, а її особисту вимогу до дітей. «Задовго до початку війни, враховуючи, що я заборонила своїм дітям займатися бізнесом в Україні, а вони обоє займаються бізнесом, вони прийняли рішення спробувати побути в іншій країні», – пояснила політик.

    Щодо того, де саме вони живуть, чи це справді Дубай, куди Тимошенко літала на початку поточного року, лідерка «Батьківщини» відповіла: «Я б сказала, що не живуть, а намагаються працювати».

    Нагадаємо, кілька днів тому Юлія Тимошенко побувала в Одесі, де потролила рашистів.

    Нардепка сфотографувалася на тлі білборду про російський корабель: «Таки дійшов нарешті».

    Додамо, що лідер іншої парламентської партії, «Європейської солідарності», Петро Порошенко ініціював зміни до закону «Про статус народного депутата», які дозволять суміщати мандат нардепа зі службою у ЗСУ, добровольчих підрозділах або територіальній обороні.

    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина війна Україна
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    Тимошенко пояснила, чому усі її депутати в Україні, а діти – за кордоном