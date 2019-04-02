Тимошенко може стати сильним прем'єр-міністром на наступні 15 років

Юлія Тимошенко

У Юлії Володимирівни ще є можливість реалізувати власні напрацювання

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Мне, конечно, очень обидно за Тимошенко.

Люди не оценили колоссальную работу, которую она проделала с Новым курсом. Люди не оценили ее жертву, когда она СОЗНАТЕЛЬНО пошла в тюрьму, хотя ее с распростёртыми объятьями ждала Меркель в Германии…

Плюс тонны грязи, которые на нее вылились, плюс двойник, плюс программа «Турбота» и прочие махинации…

Скажу крамольное: мне кажется, она уже не станет президентом в этой стране.

НО! Она может стать очень сильным премьером. Причем лет так на 15. И это для нее будет очень органично, потому что она блестящий экономист и выступает за парламентскую республику. И в этом качестве она сможет реализовать все свои наработки и идеи.





Джерело: блог Олени Яхно

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