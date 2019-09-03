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    Тимошенко не прийшла в Раду через раптову смерть сестри

    • Розсилка
    Тетяна Шарапова - Тимошенко не прийшла в Раду через раптову смерть сестри
    Тетяна Шарапова
    Фото: https://www.facebook.com

    Тетяні Шараповій було 48 років, вона нічим не хворіла. Близько двох тижнів тому вона знепритомніла, після чого впала в кому і померла

    Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко пропустила 3 вересня засідання Верховної Ради через смерть двоюрідної сестри Тетяни Шарапової. Про це повідомляє «Страна» з посиланням на власне джерело.

    За його словами, Тетяні було 48 років, вона нічим не хворіла. Близько двох тижнів тому вона знепритомніла, після чого впала в кому і померла.

    Сьогодні однопартієць Тимошенко Валентин Наливайченко висловив лідеру «Батьківщини» співчуття через горе у її родині, не конкретизуючи, що трапилося.

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    Дніпропетровська районна організація ВО «Батьківщина» вранці 3 вересня висловила співчуття тітці Юлії Тимошенко і матері Тетяни Шарапової - голові обласної організації політсили Антоніні Ульяхіній.

    Сьогодні Юлія Тимошенко приїхала на похорон до Дніпра. Прощання з Тетяною Шараповою відбулося сьогодні в театрі Шевченка об 11:00.

    Тітка Юлії Тимошенко Антоніна Ульяхіна з дочкою Тетяною
    Тітка Юлії Тимошенко Антоніна Ульяхіна з дочкою Тетяною

    Як повідомлялось, на початку серпня поточного року Юлія Тимошенко вдруге стала бабусею. У неї народився онук.

    Нагадаємо, в 2014 році Євгенія Тимошенко вдруге вийшла заміж. Обранцем став одеський бізнесмен Артур Чечоткін. Дочка Тимошенко вперше стала мамою в червні 2016 року, народивши доньку Єву. До цього вона була одружена з британським музикантом Шоном Карром, який пішов з життя в 2018 році.

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