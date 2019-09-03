Тимошенко не прийшла в Раду через раптову смерть сестри



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тетяна Шарапова Фото: https://www.facebook.com

Тетяні Шараповій було 48 років, вона нічим не хворіла. Близько двох тижнів тому вона знепритомніла, після чого впала в кому і померла

Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко пропустила 3 вересня засідання Верховної Ради через смерть двоюрідної сестри Тетяни Шарапової. Про це повідомляє «Страна» з посиланням на власне джерело.

За його словами, Тетяні було 48 років, вона нічим не хворіла. Близько двох тижнів тому вона знепритомніла, після чого впала в кому і померла.

Сьогодні однопартієць Тимошенко Валентин Наливайченко висловив лідеру «Батьківщини» співчуття через горе у її родині, не конкретизуючи, що трапилося.

Дніпропетровська районна організація ВО «Батьківщина» вранці 3 вересня висловила співчуття тітці Юлії Тимошенко і матері Тетяни Шарапової - голові обласної організації політсили Антоніні Ульяхіній.

Сьогодні Юлія Тимошенко приїхала на похорон до Дніпра. Прощання з Тетяною Шараповою відбулося сьогодні в театрі Шевченка об 11:00.

Тітка Юлії Тимошенко Антоніна Ульяхіна з дочкою Тетяною

Як повідомлялось, на початку серпня поточного року Юлія Тимошенко вдруге стала бабусею. У неї народився онук.

Нагадаємо, в 2014 році Євгенія Тимошенко вдруге вийшла заміж. Обранцем став одеський бізнесмен Артур Чечоткін. Дочка Тимошенко вперше стала мамою в червні 2016 року, народивши доньку Єву. До цього вона була одружена з британським музикантом Шоном Карром, який пішов з життя в 2018 році.