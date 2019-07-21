Тимошенко сказала, з ким готова об’єднуватися «Батьківщина»



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Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

Тимошенко зауважила, що «Батьківщина» служитиме країні та інтересам людей, де б вона не була: в коаліції чи ні

Партія «Батьківщина» готова об’єднуватися лише зі «Слугою народу» та «Голосом». Про це заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко на пресконференції за результатами виборів до Верховної Ради.

Як повідомляє пресслужба політсили, Тимошенко зауважила, що на парламентських виборах партія президента Зеленського здобула перше місце, і сьогодні саме в її руках ініціатива та відповідальність за формування коаліції.

«Вони ухвалюватимуть рішення, з ким коаліцію створювати, кого висувати на посаду прем’єр-міністра та міністрів», - заявила лідер «Батьківщини».

Вона зауважила, що «Батьківщина» служитиме країні та інтересам людей, де б вона не була: в коаліції чи ні.

«Ми – одна з небагатьох партій, яка має покроковий стратегічний план відродження та становлення України. Ми 20 років віддавали сили та досвід Україні, і ми це продовжуватимемо робити й надалі», – наголосила Тимошенко.

Нагадаємо, сьогодні в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.

До Верховної Ради дев’ятого скликання проходять п'ять партій, свідчать дані Національного екзитполу, оприлюднені після закриття виборчих дільниць.