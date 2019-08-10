Тимошенко зізналась, що є шанувальницею «поезії собак» (фото)



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Юлія Тимошенко з домашнім улюбленцем – собакою Лордіком Фото: Facebook Юлії Тимошенко

Тимошенко вважає себе типом людини «Чай, собака, Пастернак»

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко розповіла про свого пса Лордіка, який «неймовірно норовливий і веде себе з викликом».

Про це вона написала у Facebook, опублікувавши фото з домашнім улюбленцем.

«Відома українська поетеса «Анна Ахметова» (як казав колись один «проффесор») так визначала два типи людей: «Кава, кішка, Мандельштам», «Чай, собака, Пастернак». У цій парі я безперечно – Пастернак. Хоч і поезію Мандельштама люблю… Але «поезію собак» – все ж таки більше», - написала Тимошенко.

Вона нагадала, що днями у світі і в Україні відзначали День кота. «Але хіба це не ще одна нагода згадати й собаку?» - підкреслила політик.

«В українському фольклорі, до речі, кіт та собака цілком собі дружно уживаються у багатьох казках, всупереч усталеним стереотипам. Кіт в Україні відповідальний за домашній затишок, за хатнє тепло, за колискові («Котику сіренький… Не ходи по хаті, не буди дитяти»). А собака – це друг, сторож, охоронець («Добрий собака аж за кочергу хапає»). Мій Лордік за кочергу не хапає, але хапає за все інше, що погано лежить, висить, сидить і біжить… Ця мила істота неймовірно норовлива і веде себе з викликом», - розповіла Тимошенко.

Вона зауважила, що пес щодня демонструє, що він «вільний собака».

«Кінологи кажуть, щоб зупинити собаку в її пустощах, треба подивитися йому в очі. Мого це не зупиняє, а навпаки – провокує. І робить він все, що йому заманеться, всупереч виховним настановам, дисципліні та суворим поглядам. «Когось він мені нагадує характером… Коли б не хазяйку», – сказала днями моя донька Женя. Ну, нічого, будемо виховувати і дисциплінувати», - написала лідер «Батьківщини».

Тимошенко додала, що має мрію вивести в Україні «породу собак, натренованих на пошук корупціонерів, по типу тих, що шукають наркотики в аеропортах».

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко в Міжнародний день кота, який святкувався 8 серпня, показав у соцмережі фото свого домашнього улюбленця.