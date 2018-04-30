Тимошенко слідом за БПП заявила про перемогу на місцевих виборах

За даними лідера «Батьківщини», її політсила перемогла з результатом 35,4%, а БПП отримала 27,1%

Партія «Батьківщина» за результатами паралельного підрахунку голосів за протоколами з дільниць перемогла на виборах в об’єднаних територіальних громадах, які відбулися 29 квітня. Про це заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко на прес-конференції у понеділок, 30 квітня. «Від партії «Батьківщина»



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Скріншот з відео Тимошенко на прес-конференції 30 квітня

За даними лідера «Батьківщини», її політсила перемогла з результатом 35,4%, а БПП отримала 27,1%

Партія «Батьківщина» за результатами паралельного підрахунку голосів за протоколами з дільниць перемогла на виборах в об’єднаних територіальних громадах, які відбулися 29 квітня. Про це заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко на прес-конференції у понеділок, 30 квітня.

«Від партії «Батьківщина» обрано 277 депутатів, від БПП - 212. «Батьківщина» перемогла з вагомою перевагою - результатом 35,4 відсотки, незважаючи на адмінресурс. БПП - 27,1 %, але ціною чого…» - повідомила Тимошенко.

За її словами, найбільше висуванців «Батьківщини» підтримали у Волинській (54,5%), Одеській (46%), Вінницькій (43%), Кіровоградській (41%), Запорізькій (40%) областях.

Тимошенко повідомила, що її політсила здобула перемогу в 11 з 17 областей. «У трьох областях переміг БПП, у одній «Аграрна партія», у одній «Наш край», у одній - «За життя», - заявила лідер «Батьківщини».

Нагадаємо, також партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» повідомила про свою перемогу на виборах голів об’єднаних територіальних громад 29 квітня зауваживши, що за результатами підрахунку 88% бюлетенів не менше 235 депутатських мандатів отримують кандидати від БПП.