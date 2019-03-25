Тимошенко стане бабусею вдруге, – ЗМІ



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У родині Юлії Тимошенко очікується поповнення Фото: Главком

У доньки Юлії Тимошенко має народитись хлопчик

Донька кандидата в президенти України Юлії Тимошенко Євгенія скоро стане мамою вдруге.

Про це повідомляє «Страна», посилаючись на джерело з оточення зятя Юлії Тимошенко Артура Чечоткіна.

Стверджується, що Євгенія вже на п'ятому місяці вагітності.

«Якщо вірити фахівцям в кабінеті УЗД, то у Артура та Жені народиться хлопчик, але ви ж знаєте, різне буває - говорять одне, а потім сюрприз», - розповів співрозмовник журналістів.

Донька Юлії Тимошенко була в шлюбі з британським рок-музикантом Шоном Карром, однак у пари так і не з'явилося дітей.

Після розлучення з британцем Євгенія одружилась з одеським бізнесменом Артуром Чечоткіним.

29 червня 2016 року Євгенія народила в Києві свою першу дитину. Дівчинку назвали Євою.

Нагадаємо, з п’ятниці, 22 березня, виборці почали отримувати запрошення для участі у президентських виборах.