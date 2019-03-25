  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тимошенко стане бабусею вдруге, – ЗМІ

    • Розсилка
    <span>У родині Юлії Тимошенко очікується поповнення</span> - Тимошенко стане бабусею вдруге, – ЗМІ
    У родині Юлії Тимошенко очікується поповнення
    Фото: Главком

    У доньки Юлії Тимошенко має народитись хлопчик

    Донька кандидата в президенти України Юлії Тимошенко Євгенія скоро стане мамою вдруге.

    Про це повідомляє «Страна», посилаючись на джерело з оточення зятя Юлії Тимошенко Артура Чечоткіна.

    Стверджується, що Євгенія вже на п'ятому місяці вагітності.

    «Якщо вірити фахівцям в кабінеті УЗД, то у Артура та Жені народиться хлопчик, але ви ж знаєте, різне буває - говорять одне, а потім сюрприз», - розповів співрозмовник журналістів.

    Донька Юлії Тимошенко була в шлюбі з британським рок-музикантом Шоном Карром, однак у пари так і не з'явилося дітей.

    Після розлучення з британцем Євгенія одружилась з одеським бізнесменом Артуром Чечоткіним.

    29 червня 2016 року Євгенія народила в Києві свою першу дитину. Дівчинку назвали Євою.

    Нагадаємо, з п’ятниці, 22 березня, виборці почали отримувати запрошення для участі у президентських виборах.

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
    Читайте також
    Юлія Тимошенко ЗМІ діти політика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ