Тимошенко також виступила проти обмеження повноважень президента



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Тимошенко підкреслила, що повноваження президента чітко визначені Конституцією

«Треба дати можливість обраному главі держави виконувати свою роботу», - зауважила Тимошенко

Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко виступає проти ідеї переглянути повноваження президента.

Про це вона написала 27 квітня у Facebook.

«Щодо ідеї переглянути повноваження президента. Як на мене, запропонований «Самопоміччю» закон суперечить Конституції. До того ж, країні набридли політичні інтриги, перетягування повноважень і спроби змінити правила під час гри. Люди чекають на зміни в їхньому житті, на дії і результати», - зазначила Тимошенко.

Вона підкреслила, що повноваження президента чітко визначені Конституцією.

«Треба дати можливість обраному главі держави виконувати свою роботу. Час наступному президенту назвати свої кандидатури на посади міністрів оборони та закордонних справ, голови СБУ, всіх, кого він має назвати за Конституцією. А Верховна Рада має дати можливість призначити їх якнайшвидше», - підкреслила Тимошенко.

Нагадаємо, раніше віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд оприлюднила свій законопроект «Про президента України», який передбачає суттєве зменшення президентських повноважень та передачу багатьох функцій уряду та прем’єр-міністру.