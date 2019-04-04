Теледабати будуть проведені лише в межах чинного законодавста



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Закон про вибори президента передбачає три види дебатів

Центральна виборча комісія звертає увагу, що закон «Про вибори Президента України» (далі – Закон) передбачає три види дебатів. Про це йдеться у повідомленні на сайті ЦВК.

Теледебати проводяться між кандидатами на пост президента України, включеними до виборчого бюлетеня з повторного голосування у разі призначення Центральною виборчою комісією повторного голосування, відповідно частин першої-пятої статті 62 Закону.

Станом на 4 квітня Центральна виборча комісія не встановила результатів голосування у день виборів президента 31 березня 2019 року.

Закон чітко встановлює час, тривалість та порядок проведення теледебатів. Так, теледебати за рахунок коштів Державного бюджету України проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше 60 хвилин.

Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії № 472 від 5 травня 2014 року місцем їх проведення є місцезнаходження Національної суспільної телерадіокомпанії України. Теледебати проводяться в студії, оформлення якої не може містити агітаційних матеріалів на користь будь-якого із кандидатів. Не допускається участь у теледебатах довірених осіб або інших представників кандидатів, а також трансляція попередньо підготовленого відеоматеріалу про кандидата, використання агітаційних та інших матеріалів про кандидата.

Наголошуємо, що проведення теледебатів відповідно до частин першої - п'ятої статті 62 є вимогою Закону, а тому Центральна виборча комісія забезпечить проведення теледебатів, а Національна суспільна телерадіокомпанія України організує їх проведення згідно вимог законодавства.

Важливість цих теледебатів є беззаперечною як з точки зору дотримання закону, так і з точки зору суспільного інтересу.

Це щодо проведення теледебатів за рахунок коштів Державного бюджету України.

Разом з тим, кандидати на пост президента України мають право ведення передвиборної агітації в інших іі формах.

Насамперед, таке право передбачене пунктом 3 частини першої, частиною сьомою статті 58 Закону.

Але, такий вид агітації проводиться виключно за рахунок коштів виборчого фонду кандидата.

Також, частини шоста - дванадцята статті 62 Закону регламентує право телеорганізаціям організовувати теледебати між кандидатами на пост Президента України як цикл передач. Телерадіоорганізація може створити лише один цикл таких передач під час виборчого процесу. Такий цикл передач може транслюватися виключно в прямому ефірі.

Зазначені теледебати можуть проводитися за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів на пост президента України у строки, передбачені законом для проведення передвиборної агітації, у проміжку між 19 та 22 годинами.

При цьому наголошуємо, що засіб масової інформації, який надав ефірний час кандидату на пост президента України, не може відмовити у наданні ефірного часу на тих же умовах іншому кандидату.

Центральна виборча комісія ще раз звертає увагу, що агітація перед повторним голосуванням розпочинається з дня, наступного після призначення повторного голосування, і закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем повторного голосування.

Тому, до встановлення Центральною виборчою комісією результатів голосування у день виборів президента України 31 березня 2019 року проведення передвиборної агітації у будь-яких іі формах є грубим порушенням вимог закону. Самі дискусії щодо місця та умов проведення теледебатів можуть сприйматися суспільством як агітація з метою голосувати або не голосувати за певних кандидатів на пост президента України.

Центральна виборча комісія закликає суб’єктів виборчого процесу, зацікавлених осіб, телерадіокомпанії, експертів, громадські організації не маніпулювати суспільною думкою щодо проведення теледебатів.

Дотримання вимог закону при проведені виборчих процедур є гарантією чесних виборів.

Нагадаємо, ЦВК вже опрацювала 100% електронних протоколів на виборах, що відбулися 31 березня. За цими даними, Володимир Зеленський набирає 30,24%, Петро Порошенко — 15,95% голосів виборців.

Раніше повідомлялося, що Порошенко покликав Зеленського завтра о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків. Крім того у штабі чинного президента заявили, що Порошенко готовий заплатити половину оренди НСК Олімпійський для проведення дебатів з опонентом Володимиром Зеленським.