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    Керівник «UA: Суспільне» прокоментував виклик Тимошенко модератором на дебати

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    Юлія Тимошенко під час президентських перегонів посіла третє місце&nbsp; - Керівник «UA: Суспільне» прокоментував виклик Тимошенко модератором на дебати
    Юлія Тимошенко під час президентських перегонів посіла третє місце 

    Модератора повинен запропонувати Суспільний мовник

    Голова правління НСТУ «UA: Суспільне» Зураб Аласанія заявив, що дебати між кандидатами в президенти будуть проводитися згідно законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Аласанії.

    За його словами, дебати повинні проводитися з модератором Суспільного мовника у студії «UA: Суспільне».

    «Панове кандидати. Дебати - за законом про вибори президента України. В студії Суспільного мовника. З модератором Суспільного мовника. За правилами Суспільного мовника. Крапка», - написав Аласанія. 


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    Нагадаємо, кандидат у президенти України Володимир Зеленський запропонував Юлії Тимошенко бути модератором на дебатах кандидатів у президенти, аргументуючи це тим, що вона зайняла третє місце у першому турі та не підтримала жодного з кандидатів.

    Також зазначимо, у ЦВК нагадали, що теледабати будуть проведені лише в межах чинного законодавста.

    Нагадаємо, кандидат у президент України Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

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    Президент України Петро Порошенко погодився на дебати із Зеленським: «Стадіон, так стадіон». Чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що «дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах».

    Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти. Якщо теледебати між кандидатами відбудуться, 42% опитаних громадян дивитимуться їх у будь-якому разі та ще 31% – якщо ці дебати будуть цікавими і змістовними.

    Як повідомлялося раніше, Порошенко покликав Зеленського завтра о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків. Крім того у штабі чинного президента заявили, що Порошенко готовий заплатити половину оренди НСК Олімпійський для проведення дебатів з опонентом Володимиром Зеленським.

    Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.

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