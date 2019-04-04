Керівник «UA: Суспільне» прокоментував виклик Тимошенко модератором на дебати



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Юлія Тимошенко під час президентських перегонів посіла третє місце

Модератора повинен запропонувати Суспільний мовник

Голова правління НСТУ «UA: Суспільне» Зураб Аласанія заявив, що дебати між кандидатами в президенти будуть проводитися згідно законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Аласанії.

За його словами, дебати повинні проводитися з модератором Суспільного мовника у студії «UA: Суспільне».

«Панове кандидати. Дебати - за законом про вибори президента України. В студії Суспільного мовника. З модератором Суспільного мовника. За правилами Суспільного мовника. Крапка», - написав Аласанія.





Нагадаємо, кандидат у президенти України Володимир Зеленський запропонував Юлії Тимошенко бути модератором на дебатах кандидатів у президенти, аргументуючи це тим, що вона зайняла третє місце у першому турі та не підтримала жодного з кандидатів.

Також зазначимо, у ЦВК нагадали, що теледабати будуть проведені лише в межах чинного законодавста.

Нагадаємо, кандидат у президент України Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Президент України Петро Порошенко погодився на дебати із Зеленським: «Стадіон, так стадіон». Чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що «дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах».

Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти. Якщо теледебати між кандидатами відбудуться, 42% опитаних громадян дивитимуться їх у будь-якому разі та ще 31% – якщо ці дебати будуть цікавими і змістовними.

Як повідомлялося раніше, Порошенко покликав Зеленського завтра о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків. Крім того у штабі чинного президента заявили, що Порошенко готовий заплатити половину оренди НСК Олімпійський для проведення дебатів з опонентом Володимиром Зеленським.

Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.

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