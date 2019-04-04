Зеленський пропонує Тимошенко бути модератором на дебатах



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Пропонуємо призначити незалежного арбітра та ведучого для проведення дебатів, - Зеленський

Зеленський дав Тимошенко 24 години для прийняття рішення

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський пропонує Юлії Тимошенко бути модератором на дебатах. Про це повідомляє прес-служба кандидата.

Зеленський дав Тимошенко 24 години для прийняття рішення.

«Пропонуємо призначити незалежного арбітра та ведучого для проведення дебатів. Юлія Тимошенко, ви зайняли третє місце у першому турі та не підтримали жодного з кандидатів. Чи зможете Ви стати гарантом чесних правил та рівних можливостей на дебатах? Чекаю на відповідь протягом 24 годин», - заявив Зеленський.

До слова, сьогодні зранку нардеп і блогер Віталій Чепінога запропонував взяти модератором на дебати між кандидатами у президенти Порошенком і Зеленським Юлію Тимошенко.

Нардеп Мустафа Наєм підтримав ідею Зеленського і запропонував Юлі Тимошенко стати ведучою дебатів з Петром Порошенко. «Я вважаю, лідеру партії «Батьківщина» однозначно треба погоджуватися в обмін на крісло прем'єр-міністра. А взагалі, відмінний кінець політичної кар'єри - стати тамадою у друзів Ігоря Коломойського і Ріната Ахметова», - заявив політик.

Нагадаємо, кандидат у президент України Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Президент України Петро Порошенко погодився на дебати із Зеленським: «Стадіон, так стадіон». Чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що «дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах».

Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти. Якщо теледебати між кандидатами відбудуться, 42% опитаних громадян дивитимуться їх у будь-якому разі та ще 31% – якщо ці дебати будуть цікавими і змістовними.

Як повідомлялося раніше, Порошенко покликав Зеленського завтра о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків. Крім того у штабі чинного президента заявили, що Порошенко готовий заплатити половину оренди НСК Олімпійський для проведення дебатів з опонентом Володимиром Зеленським.

Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.

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