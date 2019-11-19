Тимошенко відповіла Зеленському: Раз на п’ять років українським президентам здається, що вони зірвали джек-пот



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13 листопада Юлія Тимошенко повідомила, що парламентська фракція «Батьківщина» переходить в опозицію до влади.

Тимошенко натякнула, що посада президента України не вічна

Лідерка Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко відповіла президенту Володимиру Зеленському на звинувачення про «солодкі посади».

Про це вона написала у Facebook.

«Нагадаю Вам, що є ще одна давня українська традиція. Раз на п’ять років деяким українським Президентам здається, що вони взяли джек-пот! А далі все за сценарієм... Ну ви в курсі... Словом, чекаємо Вас на корпоративах... Можна зі своїм піаніно:)» - написала вона.

Тимошенко також заявила, що хотіла б поговорити з президентом про долю країни, але він обрав інший тон. «Шкода», - наголосила вона.

Раніше Зеленський заявив, що лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко пропонувала йому список своїх людей для призначення на «солодкі» місця в обмін на голосування протягом року за всі закони разом зі «Слугою народу».

Як зауважив президент, є дуже давня українська традиція: «раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного Президента, імітуючи турботу про народ».

Іще раніше Юлія Тимошенко заявила, що пропонувала президенту Володимиру Зеленському кадри зі своєї команди ще на початку його каденції, але лише у рамках реалізації її програми «Нового курсу».

Як повідомлялося, 13 листопада Тимошенко повідомила, що парламентська фракція «Батьківщина» переходить в опозицію до влади. Вона зазначила, що «Батьківщина» не підтримує розпродаж землі, приватизацію стратегічних об'єктів і «залишається на стороні народу».

Раніше того самого дня Рада ухвалила в першому читанні законопроект №2178-10 «Про обіг земель сільськогосподарського призначення». За нього проголосували 240 народних депутатів, зокрема 227 - від фракції «Слуга народу» і 13 позафракційних.

14 листопада Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроект № 2195, який пропонує дозволити продаж землі на електронних аукціонах