Тимошенко заявила, що у разі її поразки на виборах Майдану не буде



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Юлія Тимошенко Фото: Главком

Водночас Тимошенко натякнула, що не допускає своєї поразки на виборах

Кандидатка у президенти України, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявляє, що після виборів в Україні її політсила не буде ініціювати не буде масових протестів чи акцій.

Про це Тимошенко повідомила в ефірі телеканалу «1+1».

«Хочу зараз заспокоїти всіх, хто мене чує. Я знаю, що зараз якось агресивно нагнітається ситуація в країні — (говорять, ред.) про якісь нові Майдани, повстання, силові протистояння... Можу вам сказати — нічого подібного не буде», — сказала Тимошенко.

Таку фразу Тимошенко сказала у відповідь на коментар про можливість акцій протесту, ініційованих її політичною силою в разі програшу на виборах.

Водночас Тимошенко натякнула, що не допускає своєї поразки на виборах.

« Будьте абсолютно спокійні. Ви знаєте, що рейтинги і соцопитування ... це політичні технології, на які я прошу всю країну не звертати уваги», - зазначила політик.