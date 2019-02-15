Тимошенко звернулась до українських воїнів-афганців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

На думку лідера «Батьківщини», згадувати події того часу необхідно, адже нема ніякої вини за тими невинними хлопцями, фактично дітьми, яких хижа та агресивна імперія слала на війну, не питаючи їхньої згоди

Держава має дбати про «афганців» і виконувати свої безпосередні соціальні обов’язки щодо ветеранів. Бо саме у такий спосіб формується велика і гідна нація – нація, яка здатна захистити своїх дітей. Про це Юлія Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook до 30-річчя з дня виведення військ з Афганістану.