Тимошенко звернулась до українських воїнів-афганців
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Розсилка
На думку лідера «Батьківщини», згадувати події того часу необхідно, адже нема ніякої вини за тими невинними хлопцями, фактично дітьми, яких хижа та агресивна імперія слала на війну, не питаючи їхньої згоди
Держава має дбати про «афганців» і виконувати свої безпосередні соціальні обов’язки щодо ветеранів. Бо саме у такий спосіб формується велика і гідна нація – нація, яка здатна захистити своїх дітей. Про це Юлія Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook до 30-річчя з дня виведення військ з Афганістану.
На думку лідера «Батьківщини», згадувати події того часу потрібно і необхідно, адже «нема ніякої вини за тими юними й невинними хлопцями, фактично дітьми, яких хижа та агресивна імперія слала на війну, не питаючи їх жодної згоди».
«У політиці це вважається невдячною й незручною темою. Бо хтозна, як її інтерпретувати. І воїнів похвалити хочеться, але ж і війна була «не наша», загарбницька і непотрібна. І у ворога – в Росії – роблять з цієї дати свято імперського масштабу. Тому краще промовчати. В цьому все лицемірство й цинізм політики – замовчувати незручне й невигідне для іміджу», – сказала вона.
Юлія Тимошенко назвала українських «афганців» людьми честі, великої мужності й обов’язку.
Голова партії нагадала, що вони стояли на захисті Майдану 2004-го року, саме вони у 2013-14 роках були однією з ключових сил оборони Революції гідності. Та й сьогодні там, на Сході, наші «афганці» знову в строю, мужньо і героїчно боронять Україну від ворога і захищають наше мирне життя, наголосила вона.
«Це люди, на яких можна покластися, люди, яким можна вірити. Люди, якими варто пишатися! Щиро дякую вам, хлопці. Ми й досі так вас називаємо, хоча вже ціле покоління зросло від тих часів і стало дорослими чоловіками», – підсумувала Юлія Тимошенко.