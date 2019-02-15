У міській раді відзначили учасників бойових дій в Афганістані



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14 лютого, перед початком засідання виконавчого комітету до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 30-ї річниці виведення обмеженого контингенту радянських військ з Республіки Афганістан, відзначили учасників бойових дій в Афганістані.

Вінницький міський голова Сергій Моргунов та секретар міської ради Павло Яблонський вручили афганцям грамоти та грошові премії. А один з них, Михайло Глушко, отримав сертифікат на придбання автомобіля.

З 2014 року за кошти Вінницької міської ради для інвалідів війни – учасників бойових дій в Афганістані було придбано уже шість автомобілів. Цьогорічна автівка буде сьомою.

Михайло Глушко зізнався, що ще не знає, яку машину буде купувати. «Хочу подякувати усім жителям Вінниці, міському голові та нашій організації афганців за такий подарунок», – сказав афганець. Читайте також Захисник Донецького аеропорту заявив, що Лусваргі - бойовик Вчора, 18:28

У 2016 році було прийнято рішення до Дня захисника України дарувати автомобіль учасникам АТО. Наразі транспортний засіб вже отримали три воїни.

«15 лютого ми відзначатимемо 30 років виведення радянських військ з Афганістану. Наші хлопці брали участь у тій загарбницькій війні в умовах політичної ситуації, яка склалась у ті часи на геополітичному просторі. За 10 років було направлено 160 тисяч людей, там загинуло близько 3000 українців. Саме тоді мабуть і зародилося військове братство. Спільнота афганців одна з найпотужніших в Україні. Ви займаєтеся волонтерською діяльністю, навчаєте молоде покоління. Багато хто із вас захищає й зараз східні кордони нашої Батьківщини. Ми завжди маємо пам’ятати тих, хто не повернувся з війни. Дякую вам за ваш патріотизм, героїзм і самовідданість, за любов до країни», - сказав міський голова Сергій Моргунов.