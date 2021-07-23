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    ТОП-10 українських в'язниць. Мін’юст повідомив, де можна «сидіти» з комфортом

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    Деніс Малюська повідомив, що рейтинг в'язниць в Україні складався уперше - ТОП-10 українських в'язниць. Мін’юст повідомив, де можна «сидіти» з комфортом
    Деніс Малюська повідомив, що рейтинг в'язниць в Україні складався уперше
    Фото: Денис Малюська/facebook.com

    У рейтингу лідирують в'язниці Харківської області

    Міністр юстиції України Денис Малюська оприлюднив рейтинг ефективності і якості українських в'язниць. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

    Дані станом справ в українських в'язницях можна подивитися в онлайн-режимі.

    «Ми зібрали всю необхідну інформацію про діяльність установ пенітенціарної системи і за допомогою електронного механізму збору, аналізу і виводу даних зобразили їх на віртуальній карті. Так, тепер в режимі реального часу на ній можна подивитися всі показники та дані у вигляді інфографіки по кожній конкретній установі», - повідомив Малюська.

    За результатами оцінки найбільшу кількість балів набрали:

    • Качанівська ВК (№54) (Харківська область) - 769,52 бала;
    • Надержинщинську ВК (№65) (Полтавська область) - 746,75;
    • Диканівська ВК (№12) (Харківська область) - 743,36;
    • Полтавська ВК (№64) - 729,71;
    • Мелітопольська УВП (№144) (Запорізька область) - 697,04;
    • Покровська ВК (№17) (Харківська область) - 687,79;
    • Холодногорська ВК (№18) (Харківська область) - 675,27;
    • Божківське ВК (№16) - Полтавська область) - 671,24;
    • Каменська ВК (№34) (Дніпропетровська область) - 667,31;
    • Темнівська ВК (№100) (Харківська область) - 663,48.

    Інформація про установи надходить в режимі реального часу

    Інформація про установи надходить в режимі реального часу

    До складання цього рейтингу підхід до управління установами виконання покарань ні системним, а орієнтувався тільки на реагування, коли «щось трапляється» в окремих установах.

    «Новий же механізм комплексної оцінки успішності установ допоможе Міністерству юстиції регулярно відстежувати їх прогрес. Зокрема, в таких сферах як фінансова діяльність, кадрове забезпечення, безпека/режим, соціально-виховна робота, умови утримання, права людини, охорона здоров'я, державне підприємство установи виконання покарань», - говорить міністр юстиції.

    Кінцевою метою Мін'юст бачить досягнення високого рівня безпеки як на території в'язниць, так і за їх межами.

    Рейтинг підготовлено за сприяння ініціативи «Підтримка реформи пенітенціарної системи», яка впроваджується в рамках проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe). SURGe є проєктом міжнародної технічної допомоги, що реалізуються компанією Alinea International і фінансуються урядом Канади.

    Теги: міністр рейтинг в'язниця права людини Денис Малюська
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    ТОП-10 українських в'язниць. Мін’юст повідомив, де можна «сидіти» з комфортом