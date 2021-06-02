На Київщині рятувальники зняли дитину з даху будівлі

Рятувальники за допомогою драбини спустили дитину з будівлі

Хлопчик забрався на будівлі і не міг сам спуститися

У вівторок, 1 червня, у Білій Церкві 13-річна дитина забралася на одноповерхову будівлю та не могла самостійно спуститися. Виклик про допомогу надійшов до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 17:45. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Інцидент стався вул. Таращанській.

До місця виклику було направлено черговий караул 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква.

По прибуттю рятувальники за допомогою висувної драбини допомогли дитині спуститися з даху будівлі.

Як відомо, минулого тижня у школах відлунали останні дзвоники і з понеділка більшість школярів пішли на канікули.

До слова, поліцейські Києва розшукують 16-річну дівчину, яка зникла ще в січні минулого року.

Раніше омбудсмен Людмила Денісова закликала профільні міністерства та поліцію об’єднати свої зусилля, щоб вжити заходи, спрямовані на попередження трагічних випадків та раннє виявлення сімей в складних життєвих обставинах.