На Київщині рятувальники зняли дитину з даху будівлі
Хлопчик забрався на будівлі і не міг сам спуститися
У вівторок, 1 червня, у Білій Церкві 13-річна дитина забралася на одноповерхову будівлю та не могла самостійно спуститися. Виклик про допомогу надійшов до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 17:45. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Інцидент стався вул. Таращанській.
До місця виклику було направлено черговий караул 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква.
По прибуттю рятувальники за допомогою висувної драбини допомогли дитині спуститися з даху будівлі.
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