  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Київщині рятувальники зняли дитину з даху будівлі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рятувальники за допомогою драбини спустили дитину з будівлі - На Київщині рятувальники зняли дитину з даху будівлі
    Рятувальники за допомогою драбини спустили дитину з будівлі
    Фото: ДСНС

    Хлопчик забрався на будівлі і не міг сам спуститися

    У вівторок, 1 червня, у Білій Церкві 13-річна дитина забралася на одноповерхову будівлю та не могла самостійно спуститися. Виклик про допомогу надійшов до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 17:45. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Інцидент стався вул. Таращанській.

    До місця виклику було направлено черговий караул 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква.

    По прибуттю рятувальники за допомогою висувної драбини допомогли дитині спуститися з даху будівлі.

    Як відомо, минулого тижня у школах відлунали останні дзвоники і з понеділка більшість школярів пішли на канікули.

    До слова, поліцейські Києва розшукують 16-річну дівчину, яка зникла ще в січні минулого року.

    Раніше омбудсмен Людмила Денісова закликала профільні міністерства та поліцію об’єднати свої зусилля, щоб вжити заходи, спрямовані на попередження трагічних випадків та раннє виявлення сімей в складних життєвих обставинах.

    Читайте також: Дитячі самогубства: від початку року 126 підлітків пішли з життя, більше, ніж за весь минулий рік
    Теги: ДСНС діти Київщина рятувальники Біла Церква
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київщині рятувальники зняли дитину з даху будівлі