Трагедія у Княжичах: повідомлено про підозру ще двом екс-посадовцям поліції

До суду підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу

Генеральною прокуратурою України повідомлено про підозру двом екс-керівникам підрозділів ГУ Нацполіції в м. Київ, які, перевищуючи владу, сприяли незаконному застосуванню вогнепальної зброї у с. Княжичі у грудні 2016 року, внаслідок чого від кульових поранень загинули 4 співробітника поліції. Про це повідомляє прес-служба ГПУ. «Управлінням з



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Місце трагедії у Княжичах

До суду підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу

Генеральною прокуратурою України повідомлено про підозру двом екс-керівникам підрозділів ГУ Нацполіції в м. Київ, які, перевищуючи владу, сприяли незаконному застосуванню вогнепальної зброї у с. Княжичі у грудні 2016 року, внаслідок чого від кульових поранень загинули 4 співробітника поліції. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

«Управлінням з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України за погодженням з процесуальним керівником 05.12.2017 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 (перевищення влади, яким спричинено тяжких наслідків) Кримінального кодексу України двом колишнім керівникам підрозділів Головного управління Національної поліції в м. Києві, які, перевищуючи надану їм владу, активно сприяли незаконному застосуванню 4 грудня 2016 року вогнепальної зброї у с. Княжичі Броварського району, внаслідок чого від кульових поранень загинули 4 співробітника поліції», - йдеться в повідомленні.

До суду підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, в ніч на 4 грудня 2016 року в селищі Княжичі Броварського району сталася трагедія, внаслідок якої загинуло п'ятеро співробітників поліції та Держслужби охорони.

За фактом трагедії у Княжичах з Нацполіції звільнено вісім осіб, 12 отримали дисциплінарні стягнення.

У березні радник міністра МВС Антон Геращенко заявив, що правоохоронець, який першим стріляв у Княжичах, залишився живим.

До слова, підозрюваних звільнили з правоохоронних органів лише нещодавно.

Начальник поліції Києва також фігурує у справі про стрілянину в Княжичах.