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    Трагедія у Коломиї: чоловік застрелив дружину, а потім наклав на себе руки

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    <p>27 травня о 19:56 до рятувальників і поліції надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в Коломиї</p> - Трагедія у Коломиї: чоловік застрелив дружину, а потім наклав на себе руки

    27 травня о 19:56 до рятувальників і поліції надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в Коломиї

    У поліції з’ясували, що між подружжям виникла сварка, у ході якої чоловік заподіяв смерть дружині, вистріливши у неї з рушниці

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті подружжя у Коломиї, яких виявили вбитими в їхньому будинку.

    Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

    «27 травня о 19:56 до рятувальників і поліції надійшло повідомлення про факт пожежі житлового будинку в Коломиї. Під час проведення ліквідації пожежі на другому поверсі  помешкання виявлено труп жінки, а  на першому – труп чоловіка. У двох осіб було вогнепальне поранення грудної клітки», - заявили в поліції.

    Правоохоронці встановили, що загинуло подружжя: 56-річна жінка і 54-річний чоловік. Біля тіла чоловіка виявлено обріз мисливської гладкоствольної рушниці та газовий пістолет.

    «З'ясовано, що між подружжям виникла сварка, у ході якої чоловік заподіяв смерть дружині, вистріливши у неї з рушниці. В результаті отриманого вогнепального поранення жінка померла на місці.  Далі чоловік підпалив одну із кімнат будинку та покінчив життя самогубством – застрелився. У будинку поліцейські знайшли і вилучили передсмертну записку, у якій чоловік просить вибачення у рідних за вчинене», - повідомили в поліції.

    За фактами умисного  вбивства за   ч. 1 ст. 115 та через незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або  вибуховими речовинами за ч. 1 ст. 263 відкрито кримінальне провадження. Триває перевірка.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що у Коломиї знайшли вбитими відомого мецената Михайла Петріва разом з дружиною.

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