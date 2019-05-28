Трагедія у Коломиї: чоловік застрелив дружину, а потім наклав на себе руки



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27 травня о 19:56 до рятувальників і поліції надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в Коломиї

У поліції з’ясували, що між подружжям виникла сварка, у ході якої чоловік заподіяв смерть дружині, вистріливши у неї з рушниці

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті подружжя у Коломиї, яких виявили вбитими в їхньому будинку.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

«27 травня о 19:56 до рятувальників і поліції надійшло повідомлення про факт пожежі житлового будинку в Коломиї. Під час проведення ліквідації пожежі на другому поверсі помешкання виявлено труп жінки, а на першому – труп чоловіка. У двох осіб було вогнепальне поранення грудної клітки», - заявили в поліції.

Правоохоронці встановили, що загинуло подружжя: 56-річна жінка і 54-річний чоловік. Біля тіла чоловіка виявлено обріз мисливської гладкоствольної рушниці та газовий пістолет.

«З'ясовано, що між подружжям виникла сварка, у ході якої чоловік заподіяв смерть дружині, вистріливши у неї з рушниці. В результаті отриманого вогнепального поранення жінка померла на місці. Далі чоловік підпалив одну із кімнат будинку та покінчив життя самогубством – застрелився. У будинку поліцейські знайшли і вилучили передсмертну записку, у якій чоловік просить вибачення у рідних за вчинене», - повідомили в поліції.

За фактами умисного вбивства за ч. 1 ст. 115 та через незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами за ч. 1 ст. 263 відкрито кримінальне провадження. Триває перевірка.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Коломиї знайшли вбитими відомого мецената Михайла Петріва разом з дружиною.