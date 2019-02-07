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    Трагедія у Стамбулі: рятувальники під завалами будинку знайшли живою дівчинку

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    <p>Дитину доставили в лікарню</p> - Трагедія у Стамбулі: рятувальники під завалами будинку знайшли живою дівчинку

    Дитину доставили в лікарню

    Фото: Reuters

    Дівчинка провела під завалами восьмиповерхового житлового будинку майже дві доби

    Турецькі рятувальники знайшли живою п’ятирічну дівчинку під завалами житлового будинку у Стамбулі, який обвалився у середу.

    Про це 7 лютого повідомляє ВВС.

    Дівчинка провела під завалами восьмиповерхового житлового будинку 18 годин. Дитину доставили в лікарню.

    За останніми даними, в результаті обвалу будинку загинули троє людей. Ще 12 отримали травми, троє з них перебувають у критичному стані.

    Офіційно у будинку, де сталася трагедія, було зареєстровано 43 осіб, які проживали у 14 квартирах.

    Рятувальники продовжують розбирати завали.

    Губернатор Стамбула заявив, що останні три поверхи будівлі були добудовані незаконно. Остаточні причини аварії поки невідомі.

    Нагадаємо, у середу, 6 лютого, в Стамбулі обвалився багатоповерховий житловий будинок.

    Турецькі ЗМІ з посиланням на мешканців району, де стався обвал, повідомили, що будівлю планувалося знести.

    Джерело: Європейська правда

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