Трагедія у Стамбулі: рятувальники під завалами будинку знайшли живою дівчинку



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Дитину доставили в лікарню Фото: Reuters

Дівчинка провела під завалами восьмиповерхового житлового будинку майже дві доби

Турецькі рятувальники знайшли живою п’ятирічну дівчинку під завалами житлового будинку у Стамбулі, який обвалився у середу.

Про це 7 лютого повідомляє ВВС.

Дівчинка провела під завалами восьмиповерхового житлового будинку 18 годин. Дитину доставили в лікарню.

За останніми даними, в результаті обвалу будинку загинули троє людей. Ще 12 отримали травми, троє з них перебувають у критичному стані.

Офіційно у будинку, де сталася трагедія, було зареєстровано 43 осіб, які проживали у 14 квартирах.

Рятувальники продовжують розбирати завали.

Губернатор Стамбула заявив, що останні три поверхи будівлі були добудовані незаконно. Остаточні причини аварії поки невідомі.

Нагадаємо, у середу, 6 лютого, в Стамбулі обвалився багатоповерховий житловий будинок.

Турецькі ЗМІ з посиланням на мешканців району, де стався обвал, повідомили, що будівлю планувалося знести.

Джерело: Європейська правда