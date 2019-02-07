Трагедія у Стамбулі: рятувальники під завалами будинку знайшли живою дівчинку
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Дитину доставили в лікарню
Дівчинка провела під завалами восьмиповерхового житлового будинку майже дві доби
Турецькі рятувальники знайшли живою п’ятирічну дівчинку під завалами житлового будинку у Стамбулі, який обвалився у середу.
Про це 7 лютого повідомляє ВВС.
Дівчинка провела під завалами восьмиповерхового житлового будинку 18 годин. Дитину доставили в лікарню.
За останніми даними, в результаті обвалу будинку загинули троє людей. Ще 12 отримали травми, троє з них перебувають у критичному стані.
Офіційно у будинку, де сталася трагедія, було зареєстровано 43 осіб, які проживали у 14 квартирах.
Рятувальники продовжують розбирати завали.
Губернатор Стамбула заявив, що останні три поверхи будівлі були добудовані незаконно. Остаточні причини аварії поки невідомі.
Нагадаємо, у середу, 6 лютого, в Стамбулі обвалився багатоповерховий житловий будинок.
Турецькі ЗМІ з посиланням на мешканців району, де стався обвал, повідомили, що будівлю планувалося знести.
Джерело: Європейська правда