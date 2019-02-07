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    У світі

    Обвал будинку у Стамбулі: кількість постраждалих і загиблих зросла

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    Стан дев'яти постраждали - задовільний, ще троє перебувають в реанімації, -&nbsp;голова Стамбульського регіону - Обвал будинку у Стамбулі: кількість постраждалих і загиблих зросла
    Стан дев'яти постраждали - задовільний, ще троє перебувають в реанімації, - голова Стамбульського регіону

    На місці триває рятувальна операція

    У Стамбулі у результаті обвалу будівлі загинули три людини, 12 отримали поранення. Мешканців семи прилеглих будинків евакуювали. Один з цих будинків також під загрозою обвалу. На місці досі триває рятувальна операція, повідомляє телеканал Ulusal.

    «Унаслідок обвалу 8-поверхового будинку загинули 3 людини і 12 було поранено. Мешканців семи будівель, що розташовані поруч, евакуювали. Існує реальна загроза обвалення одного з сусідніх будинків», - зазначив голова Стамбульського регіону Алі Йерлікайа.

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    Чиновник розповів, що загальний стан дев’яти поранених, які досі перебувають в лікарнях, задовільний, троє з них перебувають в реанімації.

    На місці досі триває рятувальна операція.

    Турецькі ЗМІ з посиланням на мешканців району, де стався обвал, повідомили, що будівлю планувалося знести.

    Рада з питань радіо і телебачення (RTÜK) повідомила про заборону суду на публікацію фото, з зображенням будівлі, яка обвалилася.

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