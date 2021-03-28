Трагедія в Індонезії: в католицькій церкві прогримів вибух

На момент вибуху в церкві тривала служба, парафіяни були всередині приміщення

Потужний вибух прогримів поблизу католицької церкви в індонезійському місті Макассарі.

За інформацією ЗМІ, поранення отримали не менше 10 осіб, деякі з них - у важкому стані.

Вибух здійснив терорист-смертник, який підірвав себе.

На момент вибуху в церкві тривала служба, парафіяни перебували всередині будівлі.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за інцидент, наголошується в повідомленнях ЗМІ.

Поліція також не надала даних про можливих організаторів теракту.

Міський голова Макассара Денні Поманто заявив, що вибух міг спричинити набагато більше жертв, якби це сталося біля головної брами, а не поряд із боковим входом.

Нагадаємо, що в американському штаті Колорадо невідомий відкрив стрілянину в супермаркеті: загинули 10 людей.

У мережі також з’явилося відео, на якому видно, як поліцейські виводять з будівлі чоловіка в наручниках, він без сорочки і з закривавленою ногою.

Правоохоронці також підтвердили, що затриманий потерпілий є ймовірним стрілком. Його мотив поки не встановлено.