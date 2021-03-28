Трагедія в Індонезії: в католицькій церкві прогримів вибух
На момент вибуху в церкві тривала служба, парафіяни були всередині приміщення
Потужний вибух прогримів поблизу католицької церкви в індонезійському місті Макассарі.
За інформацією ЗМІ, поранення отримали не менше 10 осіб, деякі з них - у важкому стані.
Вибух здійснив терорист-смертник, який підірвав себе.
На момент вибуху в церкві тривала служба, парафіяни перебували всередині будівлі.
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за інцидент, наголошується в повідомленнях ЗМІ.
Поліція також не надала даних про можливих організаторів теракту.
Міський голова Макассара Денні Поманто заявив, що вибух міг спричинити набагато більше жертв, якби це сталося біля головної брами, а не поряд із боковим входом.
Нагадаємо, що в американському штаті Колорадо невідомий відкрив стрілянину в супермаркеті: загинули 10 людей.
У мережі також з’явилося відео, на якому видно, як поліцейські виводять з будівлі чоловіка в наручниках, він без сорочки і з закривавленою ногою.
Правоохоронці також підтвердили, що затриманий потерпілий є ймовірним стрілком. Його мотив поки не встановлено.