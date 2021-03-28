  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Трагедія в Індонезії: в католицькій церкві прогримів вибух

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Потужний вибух в Індонезії спровокував терорист-смертник - Трагедія в Індонезії: в католицькій церкві прогримів вибух
    Потужний вибух в Індонезії спровокував терорист-смертник
    Фото з відкритих джерел

    На момент вибуху в церкві тривала служба, парафіяни були всередині приміщення

    Потужний вибух прогримів поблизу католицької церкви в індонезійському місті Макассарі.

    За інформацією ЗМІ, поранення отримали не менше 10 осіб, деякі з них - у важкому стані.

    Вибух здійснив терорист-смертник, який підірвав себе.

    На момент вибуху в церкві тривала служба, парафіяни перебували всередині будівлі.

    Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за інцидент, наголошується в повідомленнях ЗМІ.

    Поліція також не надала даних про можливих організаторів теракту.

    Міський голова Макассара Денні Поманто заявив, що вибух міг спричинити набагато більше жертв, якби це сталося біля головної брами, а не поряд із боковим входом.

    Нагадаємо, що в американському штаті Колорадо невідомий відкрив стрілянину в супермаркеті: загинули 10 людей.

    У мережі також з’явилося відео, на якому видно, як поліцейські виводять з будівлі чоловіка в наручниках, він без сорочки і з закривавленою ногою.

    Правоохоронці також підтвердили, що затриманий потерпілий є ймовірним стрілком. Його мотив поки не встановлено.

    Теги: вибух тероризм Індонезія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies